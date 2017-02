PP acusa a Podemos y PSOE de "presionar" a jueces y fiscales y dice que Tovar está deslegitimado para hablar corrupción

Bernabé, en rueda de prensa acompañado de los vicesecretarios de Organización y Política Municipal, Fernando López Miras, y Maruja Pelegrín, respectivamente, ha cuestionado "qué lecciones de moralidad quiere dar el partido supuestamente responsable de la trama de corrupción más importante de la historia de Europa".

"Qué explicaciones éticas nos pide González Tovar de la fuerza política, el PSOE, que supuestamente ha defraudado miles de millones de euros en Andalucía por los casos ERE y los cursos de formación", ha reprobado Bernabé, quien ha acusado a González Tovar de "ser el responsable de todo lo que está ocurriendo, de este sinsentido en que se ha convertido la vida pública de Murcia".

Y es que, ha dicho, "son los que están detrás de esta trama, los que denuncian a continuo y que han visto en más de 80 ocasiones como sus denuncias han sido archivadas por los jueces".

Por ello, ha exigido que "se termine con esta situación, basta ya de insultos, calumnias, injurias, de querer arruinar la vida de personas honradas antes de que se hayan pronunciado los jueces", y solicitado que "no se hagan juicios paralelos ni se prejuzgue a nadie".

Como ejemplo, ha citado el caso Nóos, "con 17 imputados durante cinco años, 17 personas a las que se le arruinó su vida política, social, familiar, que están condenados hasta que hablaran los jueces y 10 de ellos han sido declarados inocentes, quién les devuelve a ellos las calumnias que han sufrido".

Considera, por tanto, que "hay que poner un tablón a esta situación", tras lo que se ha preguntado por qué se pide la dimisión del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, porque "es inocente, como lo ha sido las 16 veces anteriores".

"Se está criminalizando la vida de un hombre honrado que tiene familia", ha subrayado el diputado nacional del PP por Murcia, quien ha precisado que el presidente murciano está ahora en la fase de investigación; de ahí el término investigado, "pero no imputado", aclara.

Sin embargo, si el juez llega a la convicción de que tiene que sentarse en el banquillo "es cuando se dicta el auto de juicio oral, que ahora se llama de encausamiento e imputación formal".

Pero, ha expuesto, el presidente murciano "no está encausado, no está imputado, no está citado a sentarse en ningún banquillo".

Por su parte, López Miras ha recordado que Ciudadanos "siempre ha estado a la altura y confiamos que ahora también lo hará", en referencia al encuentro que el presidente murciano y el portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, mantendrán el próximo jueves para analizar la situación.

Consulta aquí más noticias de Murcia.