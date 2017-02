Educación promoverá la denuncia de casos de acoso a través de unos buzones en centros escolares

Educación colocará en los centros escolares unos buzones específicos a los que ha denominado, 'Buzones Help' para fomentar que se denuncien los casos de acoso. Esta medida, que se espera que entre en funcionamiento en un mes aproximadamente es solo una de las acciones que contempla el Plan Regional para la Mejora de la Convivencia Escolar 2017-2020 que ha preparado la consejería para mejorar la convivencia escolar y prevenir los casos de acoso.

"Queremos que si existen esos casos, afloren", ha afirmado la consejera de Educación, María Isabel Sánchez-Mora, que ha comparecido esta tarde en la Asamblea Regional para presentar el plan de convivencia escolar que ha preparado el Gobierno regional y que incluye 80 medidas para evitar el acoso en centros educativos y que se repitan casos como el de la joven Lucía, que se suicidó el mes pasado en Aljucer tras sufrir 'bullying'.

Educación ya tiene en marcha cinco programas educativos de mejora de la convivencia y prevención del acoso escolar en los que participan 54.424 alumnos del total de 240.000 estudiantes de la Región.

Para el nuevo plan se ha previsto una inversión inicial de 310.000 euros "para este año", según Sánchez-Mora, aunque a medida que avance el tiempo han previsto un aumento de recursos para ayudar a docentes y al alumnado a combatir el acoso.

Según la titular de Educación, se "reforzará" el equipo de orientación para ayudar a la convivencia escolar y crear redes de conexión entre centros educativos. En este plan, además, el alumnado "asume un papel muy activo". De hecho, se prevé la figura del alumno mediador para facilitar la resolución de conflictos.

Asimismo, entre las medidas destacan talleres específicos, así como la elaboración de un "pasaporte de ciudadano responsable" con el que se dotará a los alumnos de un carné para concienciarles y fomentar su formación en empatía, inteligencia emocional y valores que favorezcan la convivencia en los centros. Además de incluir un día de Tolerancia Cero.

Actualmente, la concejera ha indicado que está en marcha el programa 'Redponsables' para enseñar cómo utilizar las nuevas tecnologías y las redes sociales. "Está dando muy buenos resultados", ha añadido .

Durante el debate parlamentario los diputados de los grupos PSOE y Podemos han sacado a relucir un informe de Save the Children que revela que el 11% de los niños de la Región sufren acoso escolar de manera ocasional, mientras que un 2,8% lo sufren con carácter frecuente.

La socialista Ascensión Ludeña ha mencionado también la creación en 2007 del Observatorio para la Convivencia que "estuvo 5 años sin convocarse". La socialista ha pedido un aumento de recursos humanos para evitar los casos de acoso escolar. Según ella, habría que incrementar el número de profesores y disminuir las ratios para "ofrecer una atención individualizada a los alumnos". La parlamentaria también ha trasladado su apoyo a la consejera de Educación para el plan de convivencia escolar.

Desde Podemos, Óscar Urralburu, ha recordado a la consejera que el primer plan de prevención escolar data del año 2002 y que desde entonces se han elaborado "muchas órdenes y decretos que han quedado en papel mojado". En su opinión, la implementación de planes específicos en este sector "dejan mucho que desear".

El portavoz de la formación morada se ha referido también al informe del Save the Children. "Indica que 10.000 menores están sufriendo acoso sin que nadie se percate de su situación", ha dicho criticando también la reducción de plantillas y de los departamentos de orientación.

Desde Ciudadanos (C's), Juan José Molina, ha expuesto que en 2015 su grupo presentó el plan Kiva para la prevención del acoso escolar. "El PP nos dijo que no porque era muy caro", ha criticado denunciando que el Gobierno regional "improvisa" unas medidas que "han recatado de programas que no han comprobado si funcionan o no".

"No tienen un plan, sino un popurrí de medidas, cuando un plan termina con una cría en el cementerio es porque algo ha fallado", añade el parlamentario que también considera que medidas como un aumento en el número de profesores y una bajada de las ratios "nos vendría bien".

El popular Víctor Martínez ha contradicho a Ciudadanos porque el plan de la consejería "incorpora medidas que en otros sitios se han aplicado y han dado resultados". Asimismo ha indicado que es "difícil" evaluar la incidencia de las acciones porque "los profesores siempre dan una respuesta positiva".

