Fiscal saliente de Murcia dice que nunca ha recibido presiones de sus superiores

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, ha insistido en denunciar las presiones "tipo mafia años 20" que sufren los fiscales que investigan la corrupción, como el robo del ordenador de la vivienda de uno de los fiscales de Murcia, pero ha remarcado que él no ha vinculado estos sucesos con la investigación al presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez.

De hecho, ha señalado que esos sucesos no correspondieron temporalmente con las actuaciones clave contra Sánchez. Por eso, ha afirmado que corresponde a la Policía investigar quiénes fueron los autores de esos sucesos. "Esto tiene que cambiar si queremos que España sea una democracia consolidada y profunda", ha añadido.

Según ha dicho, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, debe tener una "información equivocada", porque ha dicho que si los fiscales se sienten intimidados deben denunciar y López Bernal ha dejado claro que ya lo han hecho. "Se puso en comisaría y se puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado", ha precisado.

Por otro lado, ha manifestado extrañeza por el hecho de que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, conociera la posición de la Fiscalía: "Eso es lo que habría que ver, yo no sé cómo pudo pasar".

También ha dejado claro que contra el presidente regional la Fiscalía ha presentado una sola querella, la del caso Auditorio, no 16, y que tuvo que intervenir en un segundo procedimiento en el que pidió el sobreseimiento.

Preguntado si Sánchez está o no imputado, ha dejado claro que ese término ya no existe, pero que sí está "investigado", que es el nuevo término. No obstante, ha añadido que no le corresponde a él, sino a los políticos, decidir en qué momento procesal debe dimitir un cargo público.

