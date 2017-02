Homs afronta el juicio ante el TS como "un examen" en el que va a por "la matrícula y sin chuleta"

El exconseller de Presidencia catalán y actual portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, afronta el juicio que comenzará contra él el próximo lunes, 27 de febrero, por presunta prevaricación y desobediencia por la consulta soberanista del 9N, como si fuera "un examen" en el que va a por "la matrícula y sin chuleta". Además, ha destacado que, al recurrir a los tribunales esta cuestión, "se pone la política en el campo de la Justicia".

Homs se ha expresado, de esta forma, en una conversación que ha mantenido con los periodistas antes de celebrarse una reunión en la sede e Sabin Etxea de Bilbao entre el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y el expresident de la Generalitat catalana Artur Mas, en la que él también ha participado.

El dirigente nacionalista catalán ha afirmado que acudirá a la vista oral en el TS con la sensación "de ir a un examen habiendo estudiado". "Yo voy a por la matrícula, sin chuleta. Lo digo con toda humildad", ha afirmado.

Tras señalar que alguna vez ha ido a algún examen, pensando en que no le preguntaran "de esto o de lo otro", ha señalado que éste no es el caso.

"Tengo muchas ganas. Esto no quiere decir que me satisfaga porque es poner lo que debería ser el campo de la política, donde puede haber discrepancias o desencuentros, en el campo de la Justicia. Es hacerle hacer a la justicia aquello que no es capaz de hacer la política. creo que es un mal asunto, No estoy contento", ha indicado.

CASO ATUTXA

No obstante, ha señalado que esto "no es nuevo" y ha afirmado que ayer mismo estuvo con el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, que fue inhabilitado por no disolver en la Cámara al grupo de Sozialista Abertzaleak, tras haberse ilegalizado a Batasuna.

En este sentido, ha recordado que, en el caso de Atutxa, también en un principio la Fiscalía informó "en el sentido contrario de lo que después acabó acusándole". "Como yo, igual", ha apuntado.

El juicio contra Francesc Homs se celebrará durante los días 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo en el Tribunal Supremo. En el segunda jornada de la vista oral declarará como testigo Artur Mas, que está pendiente de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán tras haber sido juzgado este mismo mes.

