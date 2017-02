El alcalde de Alcorcón trata de repetir una votación que perdió

El alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), se ha visto de nuevo envuelto en la polémica. Pérez intentó este pasado miércoles repetir una votación en Pleno municipal que el Partido Popular había perdido como consecuencia de un error de sus concejales.

La maniobra de Pérez suscitó tal rechazo que la oposición protestó en bloque contra la intentona. A raíz de la discusión, el concejal del PSOE Miguel Ángel González fue expulsado por el regidor de Alcorcón, aunque González se negó a abandonar el Pleno. Las continuas protestas obligaron a David Pérez a suspender el Pleno. El secretario del Pleno confirmó posteriormente que el error popular no podía modificar la votación.

La portavoz socialista, Natalia de Andrés, ha señalado que "la actitud del alcalde es vergonzosa y pseudofascista". "No se puede intentar repetir una votación porque el resultado no le ha gustado". En la misma línea se mostró el portavoz de Ganar Alcorcón. "Si no hacen los deberes y no saben trabajar, no es nuestra culpa, pero no se puede repetir una votación válida", ha afirmado Jesús Santos.

