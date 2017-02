Del Busto dice que Asturias es la única CCAA que tiene una "lucha activa" contra cláusulas bancarias abusivas

Del Busto se ha pronunciado en esos términos en el pleno del parlamento asturiano, al ser interpelado por la diputada de Podemos, Rosa Espiño, sobre la defensa que se realiza desde el Principado a los consumidores en relación a productos bancarios.

El consejero ha acusado a Espiño de hacer "demagogia" sobre el asunto y ha instado a la formación morada a llevar el tema al Congreso de los Diputados. Ha defendido el papel que está desarrollando en la materia la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo y ha considerado correcta la información que se le da a los ciudadanos.

Sus palabras no convencieron a Espiño, que ha lamentado que el Gobierno emplee altas cantidades económicas para publicidad institucional pero no para informar a los consumidores de los "atracos" que sufren por parte de entidades bancarias.

La diputada de Podemos ha acusado al Gobierno socialista de "ponerse del lado de los bancos" y de no hacer nada frente a "tropelías" como cobrar 10 euros a los ciudadanos por ingresar dinero en una cuenta de la que no son titulares. Espiño ha dicho que el Principado tiene competencias en materia de consumo y que su obligación es la de proteger a los usuarios, no a los bancos.

IU también ha preguntado al consejero sobre el mismo tema, instándole a elaborar una estrategia urgente y extraordinaria, para informar e inspeccionar. Del Busto ha dicho que en la conferencia sectorial de Justicia se ha planteando la posibilidad de habilitar juzgados especializados sobre estos asuntos.

