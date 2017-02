Jané dice no poder dar a Zoido información sobre yihadismo porque no le coge el teléfono

El conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, ha afirmado este jueves que tiene información "sensible" sobre las dos detenciones que hizo la Guardia Civil en Badalona (Barcelona) por presunto adoctrinamiento y captación yihadista que quiere compartir con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pero no puede hacerlo porque no le coge el teléfono.

"Yo he querido compartir con él información sensible sobre las dos detenciones de Badalona y no he podido", ha dicho en respuesta a una interpelación del PP en el pleno del Parlament, sobre los dos hombres de 25 y 27 años y de nacionalidad marroquí detenidos el 7 de febrero en Badalona por esos delitos.

Ha afirmado que aún espera un mensaje de Zoido por el detenido que robó un camión de butanoSegún el conseller, tras las detenciones en Badalona insistió en llamar al ministro y lo hizo a su despacho y se ha intentado poner en contacto con su gabinete durante estas semanas para abordar las detenciones de los dos presuntos adoctrinadores y captadores yihadistas, pero no ha recibido contestación: "Es fundamental el intercambio de información y todavía hoy espero su respuesta".

El conseller se ha referido al detenido el martes por robar un camión de butano y conducirlo por la Ronda Litoral de Barcelona en contra dirección: "Nos hemos intercambiado mensajes con la alcaldesa de Barcelona, por la actuación de los Mossos y de la Guardia Urbana. Pero todavía espero un mensaje del ministro del Interior que hizo un tuit informando de ello".

En concreto, Zoido escribió en su cuenta: "El conductor del camión de butano robado en Barcelona detenido tiene antecedentes psiquiátricos. No se ha tratado de ningún acto terrorista".

