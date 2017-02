Los amantes de Teruel celebran 800 años besándose en el cupón de la ONCE

Cinco millones y medio de cupones difundirán esta bella historia de amor, que cuenta cómo los dos jóvenes se enamoraron pero el padre de ella, muy rico, no veía bien la boda.

Acordaron entonces que esperarían cinco años para casarse, mientras él conseguía riquezas. Pasado este tiempo y sin noticias de Diego, la doncella se casó con otro hombre. Pero Diego regresó y fue a ver a su amada, pidiéndole un beso que ella le negó por estar ya casada. Ante la negativa de Isabel, el joven cayó muerto y ella acudió al entierro, dándole entonces el beso que le negó en vida y muriendo a continuación sobre el cuerpo de su amado. Desde entonces sus restos reposan juntos y hoy se pueden visitar en el Mausoleo de los Amantes, ubicado en la iglesia de San Pedro.

El interés que la ONCE tiene en la leyenda de los Amantes de Teruel ha llevado al Centro de Iniciativas Turísticas a otorgar a la Organización, en 2014, la Medalla de Oro de los Amantes de Teruel.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es) y establecimientos colaboradores autorizados.

