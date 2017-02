Uriarte dice que los estudiantes han sido desalojados de Ingenieros por incumplir las condiciones consensuadas

Uriarte se ha referido así, en una entrevista al programa 'Egun On Euskadi' de ETB1, recogida por Europa Press, al desalojo ordenado de la azotea de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, donde miembros de Herri Unibertsitatea habían convocado una protesta contra la LOMCE.

La consejera de Educación ha explicado que "no es nuevo" que los estudiantes realicen concentraciones o encerronas de este tipo para mostrar sus reivindicaciones y que se suelen consensuar con los centros que los que se llevan a cabo, "en este caso, con la Escuela de Ingenieros".

"Se acordó que había que cumplir unas condiciones para estar allí por la noche y realizar sus reuniones, pero no las han cumplido, no han cumplido las condiciones acordadas. Tenían permiso, pero con las condiciones pactadas, y no las han cumplido. Hay unas medidas de seguridad que hay que respetar y no lo han hecho, y finalmente la decisión ha sido desalojarlos", ha explicado.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.