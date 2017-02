La intensa lluvia no paraliza la búsqueda de Marta, que vuelve a centrarse en la Barqueta

El equipo de buzos pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional han iniciado sobre las 9.00 horas de este jueves la cuarta jornada de búsqueda del cuerpo de la joven sevillana Marta del Castillo, bajo una intensa lluvia que no ha dejado de caer en la capital hispalense desde primera hora de la mañana.

La búsqueda vuelve a centrarse en la BarquetaUn portavoz del Cuerpo Nacional de Policía ha informado a Europa Press de que, en esta cuarta jornada de búsqueda, los buzos de los GEO trasladados a Sevilla desde Guadalajara continúan revisando, como ya hicieron el miércoles, todo el río Guadalquivir por debajo del puente de la Barqueta de orilla a orilla.

El objetivo es dejar "perfectamente rastreada" dicha zona de búsqueda, han indicado las mismas fuentes consultadas, que han recordado que los buzos han revisado ya casi la totalidad de las nueve zonas en que se ha dividido la búsqueda del cuerpo.

Así, han mirado ya entre siete y ocho zonas de las nueve en que se ha dividido la búsqueda, sin resultados hasta el momento, e incluso se están analizando más zonas de las inicialmente marcadas para ser aún "más exhaustivos" y no dejar "ninguna posibilidad" abierta.

Hallan una escopata "sin relación ninguna"

Los buzos encuentran una escopeta que "no tiene nada que ver" con el caso de MartaPor el momento, la búsqueda no está arrojando ningún resultado positivo. Fuentes policiales explican que los buzos están encontrando mucha "basura" en el fondo del río, como botellas, troncos de madera y una bicicleta oxidada. Asimismo, se ha hallado una escopeta de aire comprimido envuelta en un trapo, que ya ha sido entregada a la Científica. La Policía asegura que este hallazgo "no tiene ninguna relación" con el caso de Marta.

El pasado martes, los submarinistas también encontraron lo que, inicialmente, el padre de Marta pensó que era una "figura" bajo el puente del Alamillo. Finalmente resultaron ser tres bloques de hormigón.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, indicó este miércoles que confía que las labores de búsqueda de los restos de la joven asesinada en 2009 concluya "con buen resultado".

