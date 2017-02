Más de 300 personas claman en Vigo porque "el asesinato de María José en Chapela sea el último"

Más de 300 personas han clamado en Vigo porque "el asesinato de María José en Chapela sea el último" en una concentración que ha tenido lugar frente al museo Marco y en la que han exigido "el fin del feminicidio".

Los participantes en el acto, convocado por la Marcha Mundial das Mulleres y al que se han sumado otros colectivos, han coreando consignas como 'No morimos, somos asesinadas' o 'Si tocan a una nos tocan a todas'.

En la concentración han participado representantes de sindicatos, colectivos sociales y partidos como PSOE, BNG o Marea de Vigo,

La portavoz de la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos ha hecho hincapié en su intervención en la escasez de recursos que las instituciones dedican a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos.

Así, ha lamentado, la falta de formación específica de los agentes que intervienen con esas víctimas, los pocos juzgados especializados, la escasa coordinación entre administraciones o la saturación de los puntos de encuentro. "Las mujeres necesitan una atención integral y una protección eficaz", ha reclamado.

NO PONER "EL CONTADOR A CERO"

Por su parte, la portavoz de la Marcha Mundial das Mulleres ha recordado a las muchas víctimas gallegas de violencia machista en los últimos meses y ha contabilizado "más de 100 mujeres asesinadas en Galicia" en los últimos años.

"No podemos poner el contador a cero, no podemos asumir la cotidianeidad de esos asesinatos. El de María José tiene que ser el último", ha advertido y ha proclamado que "las mujeres ya no van a guardar más minutos de silencio, como hacen los políticos, van a salir a la calle exigiendo justicia".

