XSP recrimina al Gobierno local el retraso en la puesta en marcha del Housing First

reprochado este miércoles al Gobierno local la tardanza en la puesta en marcha del programa Housing First (red de viviendas municipal para personas sin techo), una iniciativa impulsada hace casi un año.

En este sentido, la concejala de XSP Estefanía Puente, ha incidido en que si bien Foro daba siempre como disculpa la prórroga presupuestaria de 2016, ahora, con presupuesto, "seguimos esperando", ha remarcado.

"Lo único que dicen es que el programa lo va a llevar la Fundación Siloé y que tienen que hacer un estudio, lo que significa que todavía llevará más tiempo su puesta en marcha", ha apuntado la edil, quien ha añadido a la indefinición del número de viviendas que iban a estar disponibles, ya que se habló de diez, de ocho, de cinco e incluso de cuatro.

"Lo único que sabemos con certeza es que la presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Eva Illán, tiene allí las llaves de varias viviendas que no están a disposición de ninguna persona", ha recriminado. "Hay que empezar a actuar lo antes posible, porque lo único que vemos, en vez de un Housing First, es un Housing Nothing", ha ironizado Puente.

