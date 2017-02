Madrid dice que las mejoras de los accesos a La Peineta deberían estar acabadas en septiembre

El Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid han consensuado una fase 1 de trabajos para mejorar la movilidad en el entorno del futuro estadio Wanda Metropolitano y que tendrá que estar listos en septiembre, unos trabajos que pasan por la ampliación de la estructura sobre la A-2, la mejora de la conexión directa de la vía de servicio de la M-40 con la avenida de Arcentales, la ampliación de un carril y la ampliación de vía de la M-40 hacia el sur en ambos sentidos para enlazar con Arcentales.

El director general de Espacio Público, Obras e Infraestructuras, José Luis Infanzón, ha lanzado en la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible que estos trabajos de la fase 1 tendrán que estar terminados en septiembre y "si no el Atlético de Madrid no podrá jugar" en La Peineta.

El resto de obras relativas a la movilidad en la zona y acordadas entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento (titular de la M-40) se irán ejecutando posteriormente para dar solución a un barrio que "ya presenta problemas de funcionamiento", incluso antes de la puesta en marcha del estadio. Esos trabajos incluirán una salida directa que conecte con la avenida Luis Aragonés, nuevos ramales o la ampliación de la vía de evacuación de la M-40 con dos carriles.

La socialista Mercedes González ha destacado que, a seis meses de la puesta en marcha del estadio, "no ha empezado ni la urbanización del entorno La socialista Mercedes González ha destacado que, a seis meses de la puesta en marcha del estadio, "no ha empezado ni la urbanización del entorno, no hay ni movimiento de tierras y los avances son sólo en un papel".

Ha criticado igualmente que el Gobierno municipal haya presentado soluciones para el transporte privado pero no al público, cuando se habían comprometido a aumentar las frecuencias de la línea 7 de Metro o la ampliación de la línea 2.

González ha recordado que la Comunidad ha asegurado que no contempla más ampliaciones de Metro ni tiene el compromiso de transformar el apeadero de O'Donnell en estación. Tampoco se sabe nada de la anunciada dársena de autobuses en el Wanda Metropolitano.

"Cada mes que pasan caminos hacia el abismo. Van perdiendo el partido y por goleada. Deseamos una remontada histórica para poder empezar la liga en las mejores condiciones, para el Atlético, para San Blas y para esta ciudad", ha terminado la edil.

El concejal del PP Álvaro González ha reprochado la "lentitud" del Ejecutivo después de preguntar por las fechas de licitación de la ampliación de la avenida de Arcentales y su plazo de ejecución.

