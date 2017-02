Rajoy y Puigdemont se vieron en secreto en La Moncloa en enero

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se reunieron el pasado 11 de enero en La Moncloa, donde mantuvieron una conversación cordial, sin que hubiera acercamiento alguno sobre cómo resolver el conflicto político en Cataluña, según La Vanguardia.

En el almuerzo que mantuvieron ambos en Madrid, a instancias de Rajoy, según publica el diario, Puigdemont reiteró su voluntad de convocar un referéndum e insistió en que podían negociarse las condiciones de la consulta (fecha, pregunta...) y el presidente del Gobierno volvió a manifestar su negativa a permitirlo.

Rajoy quería convencer a Puigdemont para que asistiera a la conferencia de presidentes autonómicos, que se reunió el 17 de enero, y el presidente del Govern dijo que acudiría si podía intervenir para explicar su posición sobre el conflicto catalán. Rajoy no lo consideró oportuno y el presidente catalán no acudió.

Ambas partes decidieron mantener discreción en torno a su encuentro, aunque se convirtió en un asunto controvertido tras las declaraciones del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló, el pasado domingo, de que había contactos "a todos los niveles" que a veces no se hacen públicos.

La Generalitat niega reuniones secretas

Por su parte, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, negó este martes que hubiera habido "reuniones secretas" entre Rajoy y Puigdemont, ni contactos que no se hayan dado a conocer públicamente, y ha puesto como ejemplo la llamada del presidente catalán al del Gobierno central cuando fue investido.

La portavoz señaló en rueda de prensa que es "sorprendente" que "no se haya producido oferta ni concreción" sobre la propuesta de reunión con Rajoy y ha dejado claro que el Puigdemont no tiene ningún "problema de agenda", a la par que denunció que "lo único que entra por la puerta de Palau de la Generalitat son notificaciones" judiciales.

Para Neus Munté, "la operación diálogo nace fracasada", pues "los hechos desmienten la gran literatura" que se ha generado en torno a este concepto, lo que ha llevado, a su juicio, a la "confusión".

Iceta confirmó contactos al máximo nivel entre Gobierno y Generalitat

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, aseguró este martes que existen contactos "discretos y al máximo nivel" entre el Gobierno y la Generalitat catalana, anticipando así un posible encuentro entre ambas partes en fechas pasadas.

Iceta comentó que en estas conversaciones se ha constatado la lejanía de las posiciones y la imposibilidad de avanzar, al menos, a corto plazo y ha insistido en que si no hablaran "habría que sacarles la tarjeta roja a los dos. Incluso para pelearse hay que hablar". "Es impensable con el lío que tenemos que el Gobierno de España no haya hablado con Cataluña. No me lo creo" señaló Iceta en un acto público, asegurando además que "por desgracia", las posiciones que se están fijando son "las ya conocidas".