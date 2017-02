De Santiago afea a PSOE que critique falta de información de la Junta pero sólo haya pedido amparo en una ocasión

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha afeado al Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes que critica falta de información por parte del Ejecutivo autonómico ante los requerimientos de la oposición pero que en la práctica sólo hayan pedido amparo por esto en una ocasión.

En concreto, De Santiago-Juárez ha subrayado que de 5.831 peticiones o preguntas efectuadas por la oposición en lo que va de legislatura, sólo se han producido dos quejas formales o solicitudes de amparo -una por parte de Podemos y otra por los socialistas-, por lo que se ha preguntado por qué no recurren más a esta posibilidad si la Junta "no le contesta". "Por la vía informal, para otros temas me llaman o me paran por los pasillos, pero para esto nunca", ha insistido.

Sin embargo, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Izquierdo, le ha reprochado la "información incompleta" y las "respuestas siempre genéricas y globales" de la Junta, de moda que "nunca se responde" a lo que piden.

Pero a pesar de ello, ha subrayado que "lo que más molesta es la mentira", respecto a lo cual ha puesto como ejemplo el caso de los pagos por valor de 56.000 euros a la empresa de Alberto Esgueva por parte de Excal, los contratos con Urban Proyecta y Parqueolid o los costes de las oficinas de Castilla y León.

"Dijeron que sólo existía la de Bruselas, pero la pasada legislatura respondieron que entre 2004 y 2012 se mantuvieron 15 sedes por un importe de 10,6 millones de euros, 3,25 de ellos en alquileres", ha concluido Izquierdo, quien se ha preguntado cómo la sede de Varsovia supuso un coste de 937.000 euros, más elevado que las de otros lugares como Düsseldorf o Nueva York.

