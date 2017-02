PP considera que quien merece una moción de censura es Tovar (PSOE) por su "indignidad" como político

"Una bajeza que ha demostrado desde que empezó la legislatura con su persecución a Pedro Antonio Sánchez con continuas denuncias en los tribunales", ha afirmado.

Por ello, ha criticado que "los socialistas pisotean una vez más la presunción de inocencia y no quieren dejar ni tan siquiera que el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez pueda ofrecer sus explicaciones ante la Justicia, que declare para aclararlo todo".

El portavoz parlamentario le ha dicho al responsable socialista que "no tenga miedo a la verdad y no ponga en juego la estabilidad de la Región", tras lo que le ha pedido que "abandone su estrategia y su política fracasada porque Tovar sabe que el presidente no está imputado y sabe que no estamos hablando de corrupción política".

Para el portavoz del GPP, al secretario general de los socialistas murcianos "su ansia le ha llevado a precipitarse porque sabe que su tiempo político se acaba".

El portavoz 'popular' ha criticado a "quienes fomentan los juicios paralelos y tratan de imponer la pena del telediario para tratar de derribar a los adversarios políticos, porque su nivel de incompetencia no les ayuda a ganarse limpiamente la confianza de los ciudadanos".

