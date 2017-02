Martínez-Cachá asegura que el terreno de El Hondón "no supone un riesgo radiológico significativo para la población"

La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, ha mantenido este martes un encuentro con los vecinos de El Hondón, Cartagena, para darles a conocer lo tratado en la reunión con el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), cuya acta han ratificado las administraciones regional y estatal. En el encuentro, que tuvo lugar noviembre en Madrid, se abordaron diferentes asuntos relacionados con el proyecto de descontaminación voluntaria presentado por la empresa Podecasa en El Hondón.

Martínez-Cachá ha explicado que "las actuaciones de descontaminación están en función de los usos del suelo, que son distintos si el uso pretendido es la construcción de viviendas, el uso industrial o realizar un parque". Al respecto, ha especificado que "en cualquiera de los casos, la determinación corresponde al Ayuntamiento de Cartagena".

La titular de Medio Ambiente ha resaltado que del acta se extrae que "a falta de un análisis más detallado, actualmente el terreno no supone un riesgo radiológico significativo para la población". Así, el CSN considera que "podría ser suficiente mantener lo más íntegro posible el vallado para asegurar la restricción de los usos de la parcela, con el fin de que no haya una presencia frecuente en el emplazamiento y que no haya remoción del terreno".

"Cualquier proyecto de descontaminación de suelo que se pretenda ejecutar en la parcela tendrá que referirse a un determinado uso, y para ser aprobado debe contar con un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear", ha aclarado la consejera.

En el encuentro con los vecinos celebrado en el Palacio Aguirre de Cartagena, también estuvieron presentes el alcalde del municipio, José López; la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Encarna Molina; los técnicos de la Consejería que asistieron a la reunión en el CSN y representantes del consistorio cartagenero. En él se expusieron las actuaciones realizadas respecto al expediente promovido por los propietarios de los terrenos, y se trató sobre la inspección de la parcela realizada por la Consejería.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental está elaborando el requerimiento a los propietarios de los terrenos (Polígono para el Desarrollo de Cartagena, S.A. -Podecasa-, Solvia Development, S.L y Ercros, S.A) para el mantenimiento del vallado íntegro de la parcela, para asegurar que no haya una presencia constante y para la restricción de actuaciones en la zona, como medida a adoptar mientras se mantenga la situación actual en el emplazamiento. Posteriormente, dará cuenta del requerimiento al CSN para que indique si hay que adoptar medidas adicionales respecto a la situación actual del emplazamiento.

Por otra parte, si los titulares de los terrenos decidiesen modificar el proyecto, por los inconvenientes señalados respecto al vertedero o por la intención del Ayuntamiento de Cartagena de utilizar los terrenos para hacer un parque, y optasen por presentar otro proyecto, éste debería ser informado también por el Consejo de Seguridad Nuclear, que deberá evaluar cualquier modificación del proyecto.

En el aspecto radiológico, el proyecto que conlleva mayor riesgo es edificar junto a zonas afectadas por residuos, ya que el radón emanado por los residuos podría entrar en los edificios cercanos. Al respecto, se indica que sería conveniente considerar otros usos del terreno compatibles con mantener los residuos en la parcela, como la construcción de parques o aparcamientos.

Las consejerías de Medio Ambiente y de Hacienda mantendrán próximamente una reunión con el Ayuntamiento de Cartagena para informarle de todos los detalles de la última reunión con el CSN.

Por el momento, no se realizarán consideraciones sobre los cánones para la eliminación de residuos hasta conocer el uso definitivo que pretende el Ayuntamiento, y el proyecto sea informado definitivamente por el Consejo de Seguridad Nuclear. Posteriormente, la Consejería de Hacienda estudiará

las diferentes alternativas relativas a los cánones.

