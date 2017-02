El experto en predicción macroeconómica del Banco de España anticipa este jueves en la UPCT los cambios en productividad

El Foro de Economía y Sociedad de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ofrece este jueves, a las 12.30 horas, la conferencia 'Productividad, competitividad y crecimiento. ¿Políticas macro o esfuerzo individual?', impartida por Gabriel Pérez Quirós, jefe de la unidad de Análisis Macroeconómico del Banco de España, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Doctor en Economía por la Universidad de California San Diego y licenciado en la Universidad de Murcia, Pérez Quirós ha trabajado como economista en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, en el Banco Central Europeo y en la Reserva Federal de Nueva York. Además, ha sido consultor de la OCDE, las Naciones Unidas, el Banco Central Europeo y el Banco Mundial.

Especialista en macroeconomía y econometría, el ponente es experto predicción de cambios en los ciclos económicos y su relación con variables financieras. Ha dirigido numerosas tesis doctorales en la Universidad de Alicante y la Universidad Autónoma de Barcelona, donde imparte cursos de doctorado. Sus trabajos se han publicado en American Economic Review, Journal of Finance, Journal of the European Economic Association, Journal of Econometrics, entre otros muchos medios especializados. Ha sido igualmente editor de SERIES, Journal of the Spanish Economic Association.

Consulta aquí más noticias de Murcia.