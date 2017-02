(AMPL) Cs pide a Pedro Antonio Sánchez que se eche a un lado "por coherencia" y al PP que busque sustituto

Así se ha manifestado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) haya confirmado su condición de investigado por el denominado caso 'Auditorio' y le haya llamado a declarar el próximo 6 de marzo.

De tal forma, Miguel Sánchez espera y desea que el presidente cumpla el compromiso firmado con Ciudadanos "y adquirió con todos los murcianos" y se marche, "se eche a un lado y busque a un sustituto" para que "la Región de Murcia siga teniendo estabilidad y gobernabilidad".

Tras lo que ha subrayado que Ciudadanos no tiene un problema con el PP, "tiene un problema con la corrupción política, que asola por doquier en la Región de Murcia". Al hilo, ha recordado los presuntos delitos que se investigan "prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad documental y malversación de caudales públicos".

Así, "pedimos al presidente altitud de miras, que sea justo, coherente, generoso y honesto con todos los murcianos y no ponga por encima el interés de aferrarse a una silla la estabilidad y la gobernabilidad de la Región", porque "desde este momento tenemos un presidente sospechoso y esperemos que no tengamos también un presidente sin palabra".

Preguntado por el siguiente paso, "estamos aquí y ahora, no hacemos política-ficción, no adelantamos acontecimientos, es el momento de pedir dimisión" y "esperemos que sea generoso, tenga palabra y mantenga la credibilidad, porque es el momento de las personas y no de los políticos".

Miguel Sánchez espera, así, que el presidente "sea de fiar" por lo que ha insistido, a preguntas de una posible moción de censura, en que "estamos en el estado de la dimisión, de pedir que el presidente se marche de manera rotunda; no vamos a adelantar acontecimientos".

Éste es el momento de pedir dimisiones, ha reiterado el portavoz regional de Ciudadanos, para continuar "que hemos sido el partido más coherente y responsable, hemos estado tranquilos y cautelosos pero siempre hemos dicho que si el presidente era llamado a declarar como investigado o imputado, pedíamos su dimisión inmediatamente y es lo que estamos haciendo".

"Eso es lo que toca hoy y esperemos que cumpla", ha manifestado, tras confirmar que aún no ha hablado con él, pero piensa hacerlo, "pero no es una cuestión de plazos, es de credibilidad, de compromiso, palabra y responsabilidad".

Finalmente, Miguel Sánchez, que ha asegurado que esto es algo que se resolverá en Murcia, confía en Pedro Antonio Sánchez cumpla su palabra, "que no se aferre al cargo y ponga en peligro la estabilidad y gobernabilidad de la Región por su situación personal".

"Los intereses de los murcianos no requieren tener un presidente sospechoso de hasta cuatro delitos y menos aún, tener un presidente sin palabra", por lo que ha vuelto a pedir la dimisión del presidente de Murcia y que "el PP busque un sustituto".

"La pelota está en el tejado de Pedro Antonio Sánchez", ha concluido, "esperemos que no se enroque, bloquee y que por unos intereses personales ponga en riesgo la estabilidad del Gobierno de Murcia".

