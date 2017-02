El PSOE-RM exige la dimisión de Pedro Antonio Sánchez y anuncia "medidas políticas" si hay "enrocamiento"

De momento, González Tovar cree que la responsabilidad recae "exclusivamente" en Pedro Antonio Sánchez, ya que "es su decisión inmediata". De hecho, espera que el presidente de la Comunidad dimita y "no ponga a la Región al pie de los caballos como se ha venido haciendo", ya que "tiene un compromiso con la ciudadanía y un compromiso de Gobierno con su socio, Ciudadanos, que está firmado".

No obstante, si estos dos compromisos "no produjeran el efecto que tienen que producir" o se produce un "enrocamiento excesivo" por parte de Sánchez, el líder de los socialistas murcianos cree que los grupos de la oposición tendrían que "hablar y tomar las medidas políticas correspondientes", porque "esta situación no puede quedar impune".

González Tovar ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa al ser preguntado por la estrategia que tiene previsto plantear el PSOE-RM en el futuro tras conocerse el contenido del auto dictado por Pérez-Templado citando a declarar al presidente de la Comunidad el próximo 6 de marzo.

"Hoy es el minuto cero" para que Sánchez "presente su dimisión" y "actúe con responsabilidad, sin el paraguas de la Presidencia y sin el paraguas del aforamiento que tanta ventaja le ha dado en el último tiempo", según ha señalado González Tovar, quien ha reprochado que el presidente de la Comunidad acumula "cuatro delitos de corrupción".

Como ciudadano, ha reconocido que Sánchez tiene "la total presunción de inocencia" pero, como presidente de la Comunidad Autónoma y como político "responsable de representarnos a todos los murcianos, solo tiene una salida, que es dimitir, dejar el cargo y defenderse ante los tribunales como tal ciudadano, con su presunción de inocencia".

El líder de los socialistas murcianos, que ha comparecido acompañado por el secretario de Comunicación del PSOE-RM, Emilio Ivars, y por la secretaria de Organización del partido, Presen López, ha comenzado la rueda de prensa proyectando un vídeo en el que el presidente de la Comunidad se comprometía a "dejar las responsabilidades políticas" si era "imputado" por el caso 'Auditorio'.

SE PREGUNTA SI "VA A SER UN HOMBRE DE HONOR"

En este sentido, González Tovar se ha preguntado si Sánchez "va a cumplir su palabra", si "va a ser un hombre de honor" y "cuándo va a convocar a los medios de comunicación para presentar su dimisión", hoy que "ya está formalmente imputado".

La dimisión de Sánchez, "sería hoy el verdadero servicio" que el presidente de la Comunidad prestaría "a la Región de Murcia", tal y como ha señalado el secretario general de los socialistas murcianos, quien ha recordado que los delitos que se le imputan son "presunta prevaricación continuada, fraude, falsedad de documento público y malversación de caudales públicos".

Ha reconocido que "son presuntos delitos" pero que "se le imputan a un presidente de una Comunidad Autónoma" y "la única salida digna que hoy tiene Pedro Antonio Sánchez es presentar su dimisión", porque "esa imputación formal que él esperaba ha llegado" y "ya no es una especulación" sino que "es una realidad".

González Tovar ha desmentido que Sánchez vaya a declarar "gustoso" ante la Justicia "tal y como él dice", sino que "va obligado" a ello porque, además, si no acude a la citación se enfrenta a una "pena de prisión". En concreto, ha señalado que el presidente del Gobierno murciano "va a defenderse", que "es un concepto muy diferente a ir gustoso a aclarar algunos términos".

"Hasta ahora, teníamos a un presidente bajo sospecha, y hoy tenemos a un presidente obligado a ir al banquillo del TSJMU", ha remarcado González Tovar, quien ha enfatizado que la agenda política ha estado marcada en los últimos días "por esos problemas judiciales de Pedro Antonio Sánchez".

De hecho, ha lamentado que el programa de Gobierno de la Región "hoy ha sido fulminado" puesto que su "primera medida" era "presentar la dimisión del presidente con la imputación". Ha insistido en que "esa era la palabra y el compromiso de Pedro Antonio Sánchez, que hoy le obliga a dimitir".

"Es su propia palabra y su compromiso con la ciudadanía de esta Región lo que hoy hace imprescindible la dimisión de Pedro Antonio Sánchez", según González Tovar, quien ha puntualizado que el presidente de la Comunidad "tiene hoy la oportunidad de demostrar que su palabra vale" y de demostrar que "cumple lo que promete sin artilugios, sin tretas y sin ningún tipo de excusa".

González Tovar ha señalado que hay una "ley especial" que obliga a Sánchez a tomar esta decisión, como es la Ley de Transparencia, que indica que "si un alto cargo es imputado tiene que dejarlo". Al respecto, ha recordado que tanto Sánchez como su consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, "están hoy imputados".

"Hoy más que nunca, Pedro Antonio Sánchez tiene que actuar con responsabilidad como presidente de esta Comunidad Autónoma, y no puede seguir dañando la imagen y el buen nombre de la Región de Murcia", según el secretario general de los socialistas murcianos, quien ha arremetido contra el PP de la Región, al que "se le siguen acumulando los casos de corrupción".

El Partido Popular, que "tanto ha apoyado a Pedro Antonio Sánchez, vuelve a tener un grave problema encima de la mesa que espero que resuelvan de inmediato porque, sin ningún tipo de duda, esa es la responsabilidad y ese es el servicio que esta Región espera de ellos". A su juicio, lo que está pasando "es un episodio más de los problemas del PP con la corrupción".

