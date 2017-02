El Comité Permanente de EuskoTren se concentra en Bilbao para denunciar la postura "antisindical" de la empresa

La concentración se ha desarrollado a las diez de la mañana frente a la estación de Atxuri y en la misma han participado alrededor de medio centenar de personas, según han informado fuentes de LAB a Europa Press.

En el acto de protesta han pedido que se retire esta demanda y han denunciado lo que consideran una postura "antisindical" porque la huelga es un "derecho fundamental".

Esta demanda fue interpuesta tras la convocatoria por parte de trabajadores de Amara de una huelga que finalmente fue desconvocada. No obstante, la dirección planteó esa demanda y el juicio se celebrará el próximo 1 de marzo.

El Comité Permanente, que no había convocado esa huelga, ha pedido que se retire esa demanda, ya que, si no lo hacen, se llevará a cabo ese día un paro de 24 horas en toda la plantilla de EuskoTren, además de una concentración en la Plaza Teresa de Calcuta de San Sebastián frente a los juzgados, de once y media a doce y cuarto del mediodía.

