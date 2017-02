Javier Fernández no tiene información de Rajoy sobre contactos con la Generalitat

Así lo ha explicado el también presidente de Asturias en una rueda de prensa en Ferraz, después de reunirse con el presidente del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento europeo, Gianni Pittella.

Fernández ha asegurado que Rajoy no le ha trasladado que haya comenzado una negociación con la Generalitat. "No lo sé, no me ha comunicado nada el Gobierno y si, efectivamente, hay ese tipo de negociación, supongo que lo hará", ha apuntado.

Lo que sí conoce, ha añadido, es el planteamiento del expresident Artur Mas, hablando de una posible tercera vía. En este sentido, ha defendido que si el Gobierno catalán tiene "una alternativa" que "no pase por el derecho a la autodeterminación", los socialistas estarían "de acuerdo con que se hablara".

De hecho, ha recalcado que el PSOE también plantea una tercera vía para resolver este conflicto político que pasa por "federalizar el Estado" a través de una reforma de la Constitución.

