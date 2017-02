Los grupos retoman este lunes la reforma electoral con la aspiración de que sea "pionera" e "innovadora" a nivel estatal

Así lo han indicado los portavoces de PSOE, Podemos, IU y Ciudadanos, que han adelantado que aceptarán las recomendaciones y observaciones realizadas por los letrados del parlamento para no entrar en riesgo de incompatibilidad o inconstitucionalidad. No obstante, no descartan la posibilidad de proponer en las Cortes la adaptación de la norma general en caso de que hubiese algún "choque" entre la propuesta asturiana y la ley estatal, según comentó el portavoz socialista Fernando Lastra.

"Vamos a asumir las recomendaciones de técnica legislativa de los servicios jurídicos de la Cámara", ha confirmado Lastra, para quien la reforma supondría "un paso considerable" para Asturias y para la legislación electoral en el conjunto del país.

La iniciativa pasaría por mantener las tres circunscripciones -Central, Occidental y Oriental-, aumentando la proporcionalidad del voto y desbloqueando las listas electorales.

La portavoz de los 'populares', Mercedes Fernández, sostiene que la proposición es "un atropello democrático" que no busca la "proporcionalidad" y el "interés general" sino el "ventajismo político" por parte de fuerzas minoritarias que no tienen representación en las alas de la comunidad y "con poquitos votos quieren tener muchos escaños". "Todo el mundo debe tener espacio en el debate pero es una anomalía que no tenga espacio el primer grupo de la oposición", ha dicho tras la Junta de Portavoces.

Por su parte, Gaspar Llamazares (IU) defiende una reforma "pionera y ambiciosa" que, confía, sea fruto de un "amplio acuerdo" en el parlamento asturiano. "Espero que haya el consenso que no se tuvo en el anterior intento", ha apuntado.

Para Podemos será necesario un importante grado de "flexibilidad" por parte del Gobierno asturiano y de los partidos para sacar adelante una ley "innovadora" que ofrezca mejoras en transparencia y participación, ha comentado su portavoz, Emilio León. Entre otras medidas, plantean la limitación de mandatos y abordar el llamado 'voto cautivo'.

Mejorar la proporcionalidad del voto es uno de los objetivos esenciales para Ciudadanos. Al respecto, su portavoz Nicanor García ha recordado que aceptan que se mantengan las tres circunscripciones y están abiertos a debatir propuestas en el periodo de negociación.

