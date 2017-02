Fallece una octogenaria debido a un incendio en su vivienda en A Coruña

Según han informado a Europa Press fuentes del 112 Galicia y de los Bomberos de A Coruña, unos minutos antes de las 9,00 horas de este lunes se recibió el aviso de que había mucho humo en una vivienda ubicada en el número 20 de la Plaza del Comercio.

En concreto, según han indicado el servicio de emergencias, fue la cuidadora de la octogenaria la que avisó a la nuera de la presencia de mucho humo cuando llegó a la vivienda, por lo que la familiar alertó al servicio de emergencias.

Por ello han sido movilizados los Bomberos de A Coruña, además del 061. Fuentes de los bomberos han explicado que cuando llegaron la mujer de edad avanzada estaba tendida en el suelo y había ardido una manta eléctrica y la zona de un enchufe.

El portavoz de bomberos coruñeses, Carlos García Touriñán, ha relatado a Europa Press que cuando llegaron en la vivienda "en sí no había llama", por lo que no fue necesario más que ventilar el domicilio. No obstante, ha aclarado que previamente "llegó a haber algo de incendio, al menos algo de combustión".

Por su parte, al lugar el 061 desplazó una ambulancia medicalizada, cuyo personal sanitario confirmó la muerte en el lugar de la mujer M.L.S., de 86 años de edad.

A la vivienda han acudido, además, el juez de guardia y la Policía Científica para investigar las causas del suceso.

