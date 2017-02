La lista para el sorteo de las entradas de Diputación para el concierto de Guns n' Roses en Bilbao se abre este martes

Diputación de Bizkaia pondrá a disposición de la ciudadanía para el concierto que Guns n' Roses celebrará el 30 de mayo en Bilbao se abrirá a las 9.00 horas de este martes, día 21.

De este modo, cualquier persona residente en Bizkaia puede participar en el sorteo, apuntándose antes del 14 de marzo en la página web Bizkaia.eus, según ha informado la entidad foral.

El sorteo de las entradas, 74 de pista y 51 de tribuna, se realizará ante notario el próximo 21 de marzo y se podrá seguir vía streaming en la misma página web.

Utilizando un sistema informático se extraerán 61 números consecutivos entre los que se repartirán 58 entradas dobles y tres paquetes de tres entradas.

La adjudicación provisional de las entradas se publicará en la web de la Diputación y se comunicará a los agraciados, por email y telefónicamente para proceder a la comprobación de los datos. Los números que no hayan sido agraciados pasarán automáticamente a formar parte de una lista de reserva, siguiendo el orden del sorteo.

La banda californiana Guns n' Roses está inmersa actualmente en su gira mundial 'Not in this lifetime tour', que recalará en Bilbao en el que será el primer concierto que acoja el nuevo estadio de San Mamés. Este evento será posible gracias al patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia, que recurre al derecho de uso que tiene de este recinto como una de las propietarias de San Mamés Barria.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.