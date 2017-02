Cancela cree que Caballero no hace "ningún favor" a la normativa del PSOE al cuestionar a Leiceaga, quien ganó primarias

Xoaquín Fernández Leiceaga como portavoz parlamentario del PSdeG.

De hecho, en declaraciones a los medios antes de participar en una manifestación convocada en Santiago por UGT y CC.OO., Cancela recordó que Leiceaga "no fue impuesto por nadie", puesto que concurrió a unas elecciones primarias en las que sacó "una mayoría suficiente" que "no es para cuestionar" -el economista compostelano venció al exportavoz parlamentario José Luis Méndez Romeu en las primarias que celebró el PSdeG para elegir candidato a la Xunta-.

Cuestionada por las declaraciones del alcalde de Vigo sobre Leiceaga, de quien dijo que no era "una voz autorizada", la también diputada ha hecho hincapié en que no se hace "ningún favor" al sistema normativo del partido cuestionando a compañeros que "salen legítimamente elegidos por la militancia". "Eso no nos hace bien", ha apostillado.

Pero Cancela ha ido más allá al argumentar que personas con "significancia institucional" y "referentes" del PSOE, en clara alusión a Caballero, deben ser "los primeros en mostrar ese respeto".

Preguntada por las declaraciones de Pedro Sánchez, quien dijo que la actual gestora deja al PSOE "en tierra de nadie", Cancela ha reconocido que el Partido Socialista está en un momento "dramático". Y es que, ha razonado, "esconder las verdades" no ayudará a los socialistas a "pasar página".

En esta línea, ha señalado que, en este momento, hay "mucha tensión" debido a la "contraposición de visiones" en el seno del partido. "Es el momento de resolverlo con toda normalidad", ha defendido la también diputada, quien apuesta por que las "discrepancias" no sean "tan viscerales".

"Ojalá que cuando finalice (el proceso de primarias y el Congreso) podamos estar todos tras el proyecto ganador", ha confiado Cancela, quien ha reivindicado al PSOE como "el partido referente" y ha instado a sus compañeros de filas a "trabajar más y gritar menos".

Sobre los dos candidatos que, por el momento, aspiran a liderar el PSOE, Patxi López y Pedro Sánchez, Cancela ha asegurado que, como militante del PSOE y presidenta de la gestora gallega, le "encantan" los dos proyectos. No obstante, espera que algún otro compañero o compañera también apueste por da un paso adelante y presentarse -actualmente, todas las miradas están puestas en la andaluza Susana Díaz, a quien el propio Caballero animó a presentarse-.

Acto seguido, ha hecho hincapié en que las convocatorias de primarias están "normalizadas" en el seno del PSOE. "Una vez que pasen esas primarias y ese congreso, espero que, gana quien gane, se respalde", ha subrayado la presidenta de la gestora del PSdeG.

"Y a partir de ahí a construir y a ver si dejamos de ser noticia por cuestiones internas y orgánicas y (los somos) más bien por propuestas políticas y trabajo en el Congreso y en el Parlamento", ha opinado.

Cancela ha aprovechado esta pregunta de los medios para "marcar el posicionamiento de la gestora de Galicia": "Serán bienvenidos al territorio cualquier compañero que quiera venir".

