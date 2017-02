Confebask insiste de que si se suben las cotizaciones sociales y los impuestos "se resta competitividad" a la empresa

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, ha asegurado que "sin empresas competitivas, no hay trabajo, ni ingresos fiscales, ni futuro" y ha advertido de que "si suben las cotizaciones sociales y si suben los impuestos lo que pasa es que sale más dinero de la empresa" y se le "resta competitividad" a la misma.

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, Larrañaga afirma, por otro lado, que en lo que se refiere a una subida de los salarios "hay que ver la situación de cada compañía y analizarla", por lo que "no se pueden hacer subidas de forma generalizada".

Cuestionado por una posible subida de la presión fiscal a las empresas, recuerda que los empresarios son unos contribuyentes a las arcas públicas y "queremos pagar impuestos, señal de que tenemos beneficios".

"Eso sí, no entiendo que se intente relacionar directamente los ingresos por el Impuesto de Sociedades con el PIB porque dicho impuesto grava el beneficio, no la facturación", expresa.

Tras afirmar que las empresas vascas "no han recuperado el nivel de antes de la crisis", recuerda que entre 2008 y 2014 "se han perdido 6.000 empresas en Euskadi" y los márgenes empresariales "han bajado del 7% al 3% porque no tenemos la competitividad suficiente para mejorar esas cifras".

"Necesitamos costes más competitivos, fiscales, energéticos, etc para fabricar mejor, vender mejor y crear un empleo de mayor calidad. Además hay empresas que han tenido pérdidas importantes estos años y tienen un crédito fiscal. Todo ello hace que la recaudación por Sociedades se resienta", manifiesta.

De este modo, advierte de que hay que mirar qué tipos de Impuesto de Sociedades o de IRPF hay en la Comunidad de Madrid y en el País Vasco, y "está claro que la ventaja fiscal no está aquí".

"Hay que meterse en la cabeza que lo primero es ser competitivo. Sin empresas competitivas, no hay trabajo, ni ingresos fiscales, ni futuro. Si suben las cotizaciones sociales y si suben los impuestos lo que pasa es que sale más dinero de la empresa. Y es un dinero que no se puede usar para invertir, para innovar, para subir salarios etc. En definitiva se resta competitividad a la empresa", insiste.

Preguntado por si es momento de subir los salarios, Larrañaga considera que hay que ver la situación de cada compañía y analizarla y subraya que "dentro del modelo de relaciones laborales que están impulsando, creemos en la participación de los trabajadores en los resultados de las empresas".

En esta línea, incide en que desde Confebask, y desde las territoriales, "en estos momentos no hay ninguna directriz sobre subidas de salarios o sobre jornada laboral".

Por otro lado, reconoce que la patronal vasca está dispuesta a sentarse "en todas las mesas de los diferentes convenios colectivos abiertos en las que se pueda negociar y llegar a acuerdos".

Asimismo, valora que hay una paz social en las empresas vascas "como no ha habido nunca", y se está "en cifras históricas de baja conflictividad laboral pese a que hay dos sindicatos cuyas líneas estratégicas, según afirman, pasan por convertir las relaciones laborales en un conflicto permanente", en referencia a LAB y ELA.

"Entiendo que en las empresas los trabajadores no están siguiendo las directrices que marcan algunos sindicatos. Y ejemplos tenemos todos los días. Véase el caso de Mercedes. ELA promueve la abstención y vota el 85% de los trabajadores. O el de Michelin, con un convenio de eficacia limitada al que se adhiere el 98% de la plantilla, de Sidenor etc. La estrategia que algunos marcan desde arriba, afortunadamente, no se plasma abajo", considera.

En referencia a la reforma laboral, Larrañaga cree que puede ser "matizable o mejorable" pero ha sido "positiva porque ha ayudado a mantener muchos empleos cuando caía la demanda", además de que en Euskadi "no hemos aprovechado la reforma para bajar salarios eliminando la ultraactividad".

REPRESENTATIVIDAD

Por otro lado, subraya que la representatividad de Confebask entre el empresariado es "indubitada" y se muestra sorprendido de que tras 30 años sin cuestionarse la representatividad de la confederación empresarial en el mundo empresarial vasco "ahora algunos lo pretendan hacer".

"Nosotros tenemos igual o mayor representatividad entre el censo de todas las empresas que la que puedan tener todos los sindicatos juntos entre el censo de todos los trabajadores", manifiesta.

Asimismo, defiende que la Formación Profesional dual es "el camino más directo para que los jóvenes puedan encontrar empleo" y recuerda que sin empresarios "no hay trabajo", ya que la empresa privada "genera el 85 por ciento del empleo en el País Vasco".

Además, se muestra preocupado por la pérdida de centros de decisión empresarial en Euskadi porque "siempre es más fácil negociar en casa y en condiciones similares se favorece a los de casa".

"Y parte del problema del traslado de centros viene de no tener participación suficiente en el capital. De ahí que apoyemos la articulación de un fondo de inversión en Euskadi que permita al capital vasco estar presente en empresas lo que ayudaría a un mayor anclaje de las mismas aquí", expresa.

Por último, reconoce su preocupación por el Brexit porque hay compañías vascas en el Reino Unido y no se sabe a qué tipo de acuerdos se llegará en el futuro en las relaciones entre Londres y la UE.

"El problema es que añade más incertidumbres a las habituales pero como hemos dicho más de una vez las incertidumbres en el mundo económico han venido para quedarse y hay que saber gestionar con ellas. La política proteccionista de Trump nos preocupa porque hay muchas empresas vascas que están en México como plataforma de entrada en Estados Unidos. Yo no creo en el tema del proteccionismo comercial", finaliza.

