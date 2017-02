La Banda Municipal de Música de Bilbao actúa este domingo bajo la batuta del director Philip Sparke

Sparke, compositor, trompetista y pianista londinense, está considerado como uno de los nombres más importantes en la historia de la música original para banda de todos los tiempos.

El espectáculo titulado "Un viaje con Philip Sparke" estará dividido en dos partes. En la primera, los asistentes realizarán un viaje por Andalucía, el Gran Cañón del Colorado, Japón y Estados Unidos a través de temas como "Spirit of Andalusia", "Sunrise at Angel's Gate", "Reflections on an old japanese folk song" y "Three Washington statues". En la segunda parte, sonarán "Moving heaven and earth" y su segunda sinfonía titulada "A Savannah symphony".

Las entradas para "Un viaje con Philip Sparke" tienen un precio popular de 2 euros, son numeradas y pueden adquirirse en las taquillas del Palacio Euskalduna, en la página web www.euskalduna.eus y en los cajeros de Kutxabank.

ZUBIRI Y LA DÉCADA PRODIGIOSA

La Banda de Bilbao continuará su ciclo de conciertos el 12 de marzo con "Viajando al baúl de los 70 con La Década Prodigiosa y Serafín Zubiri". En esta ocasión, y como el propio título indica, compartirán escenario con Serafín Zubiri y La Década Prodigiosa.

En el espectáculo, que estará dirigido por el subdirector de la banda Iñaki Urkizu, se interpretarán canciones de grandes mitos de los 70, entre los que destacan Nino Bravo, Roberto Carlos, Camilo Sesto, Mocedades, Pablo Abraira, Miguel Gallardo, Juan Manuel Serrat, Julio Iglesias y José Feliciano, entre otros.

