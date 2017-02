"ITAINNOVA tiene una posición de liderazgo en la industria 4.0", afirma Ángel Fernández

"ITAINNOVA tiene una posición de liderazgo en Aragón en la industria 4.0, un proceso que puede reducir costes y generar un entorno más competitivo para las empresas", ha explicado el director del Instituto Tecnológico de Aragón, Ángel Fernández, en declaraciones a Europa Press. Por ello, este centro ofrece a compañías, sobre todo a las pymes, una ruta tecnológica con la que realizar su transformación digital.

La industria 4.0, también conocida como industria inteligente o cuarta revolución industrial, es una nueva forma de organizar los medios de producción en las empresas a través de tecnologías habilitadoras. Las fábricas se convierten en espacios automatizados, donde la robótica inteligente combina con la creatividad y adaptabilidad de las personas.

En este contexto, Ángel Fernández ha reconocido que ITAINNOVA tiene "una posición de liderazgo" en Aragón, y ha incidido en las bondades de la industria 4.0 como una oportunidad empresarial para mejorar la competitividad, la agilidad y reducir errores de producción. Para ayudar a las empresas a 'subirse al carro' de esta cuarta revolución industrial, el Instituto trabaja con las nueve tecnologías clave en este proceso: big data and analytics, cloud computing, cybersecurity, horizontal & vertical integration, robotics, augmented reality, simulation e internet of the things.

La institución científica, adscrita al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno aragonés, lleva años invirtiendo en I+D, en la capacitación de las personas y en la generación de tecnologías habilitadoras para las empresas. Fernández ha considerado que es "un lujo" para la toda la industria de la región contar con un centro de este tipo, dado que no sólo les proporciona las herramientas sino que aporta un equipo técnico para su correcta aplicación. "Abrimos los ojos a muchas empresas para que sepan lo que tienen que hacer a años vista".

En esta cuarta revolución industrial, algunas grandes compañías manufactureras han invertido por completo en este tipo de tecnologías mientras que otras han realizado transformaciones parciales. "Cuando una pyme aragonesa ve dos ejemplos tan dispares les generan la necesidad de hacer algo pero, al mismo tiempo, no tienen un ejemplo claro que seguir". Para prestarles ayuda, ITAINNOVA ofrece una ruta tecnológica, hablada y negociada con ellas según sus necesidades, a cinco o seis años vista y que culmina con su transformación digital. Se trata de una estrategia alineada con las directrices del Gobierno de Aragón.

A pesar de lo que dicen datos como los del Instituto Aragonés de Estadística que apuntan a un descenso en la inversión en I+D+i, desde ITAINNOVA la percepción es la contraria: "Vivimos un momento dulce desde el punto de vista de la innovación porque a nivel industrial se está creciendo, cada día vienen empresas preguntando cómo pueden trabajar con nosotros. Estamos al día y en el sitio adecuado para que vengan e innoven, mejoramos los productos y los procesos".

Fernández ha observado que el hecho de que Aragón tenga un PIB industrial alto favorece que exista una industria en "buena disposición" para sumarse a estos cambios. Las empresas que han salido de la crisis lo han hecho "muy reforzadas" y en "un ciclo de producción tremendo". Como buen ejemplo de ello, ha citado la elevada producción prevista en la planta zaragozana de General Motors para este año y la amplia exportación del sector agroindustrial.

PROCESOS DE INNOVACIÓN

En un mercado globalizado en el que la tecnología es básica para el aumento de la competitividad, ITAINNOVA ha impulsado la creación de clústers, es decir, de foros sectoriales en los que las pymes pueden compartir intereses, acelerar sus procesos de innovación y cooperar en aspectos como la internacionalización.

"El Instituto está presente en 14 clústers, hemos sido promotores y fundadores de varios de ellos, la apuesta es nuestra y en este espacio empresas, centros de conocimiento e instituciones realizamos acciones coordinadas y fomentamos proyectos de colaboración. Son un medio para dinamizar la innovación y realizar estrategias concretas". Como caso de "éxito de cooperación", Ángel Fernández ha citado el clúster de maquinaria y obra pública.

En concreto, ITAINNOVA ha impulsado el clúster de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería (ANMOPYC), el de la Asociación de Empresas de Componentes para Aparatos Elevadores (AECAE), el de Automoción (CAAR), de Tecnologías de la Información (Tecnara) y el de la Asociación de Logística Innovadora de Aragón (ALIA). Además, forma parte, entre otros, de la Asociación Aeronáutica Aragonesa (Aera), del Clúster de la Salud de Aragón (Arahealth), del Clúster urbano para el uso eficiente del agua (Zinnae-Agua) y Clúster de Turismo de Montaña (CTM).

Entre las iniciativas realizadas ha remarcado el proyecto 'Autodump', con el que se ha diseñado y desarrollado un nuevo kit de robotización capaz de transformar un dumper convencional en un robot móvil autopropulsado y autónomo, que puede alcanzar el frente de excavación sin intervención humana, esperar a ser cargado y transportar los escombros hasta el exterior del túnel.

Ha agregado que en este campo ITAINNOVA es "pionero" y que sigue trabajando en otras actuaciones similares con tuneladoras robotizadas, como 'Robotúnel'. "Con ellas, si se detecta un problema al excavar un túnel la obra no para, va 30 metros por delante, por lo que hasta que se llega al punto crítico queda tiempo para planificar la solución".

Entre los proyectos en los que trabaja el Instituto también se encuentra el europeo H2020 'Stream-0D', que pretende avanzar en la fabricación "con cero defectos", mediante la integración en sistemas de producción de modelos de simulación capaces de interaccionar con el proceso productivo en tiempo real. Se trata de que las máquinas sean capaces de intercambiar información entre ellas para fabricar sin defectos.

Asimismo, ITAINNOVA promueve el desarrollo de nuevos aceleradores lineales. "Hemos firmado un convenio de cooperación tecnológica con el CERN -Centro Europeo para la Investigación Nuclear- para que gente de nuestro instituto trabaje allí durante un año, somos la primera institución con la que se hace". El centro tecnológico está teniendo un "éxito enorme" en convocatorias nacionales y europeas para la I+D, a las que siempre va con empresas de Aragón al ser proyectos colaborativos.

Por otra parte, fruto de años de investigación en el sector de las TIC, ha surgido 'Moriarty', una nueva forma de trabajar en Big Data a través de inteligencia artificial con la que se identifica lo importante y se extrae el conocimiento relevante de ello.

LAS TIC EN EDUCACIÓN

En todo este proceso de transformación industrial y de llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el director de ITAINNOVA ha opinado que el sector educativo va "un poco tarde", algo que se percibe en la capacitación que tiene que proporcionar el centro a los jóvenes que llegan a él cuando finalizan sus estudios.

En la capacitación a universitarios, el Instituto también hace una importante labor, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía que tiene con la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, sus programas de doctorados centrados en la investigación práctica y la estrecha conexión que mantiene con los sectores productivos.

No obstante, ha dicho que no se trata de que haya más ingenieros, sino de que los currículum formativos tengan contenidos asociados a transformación industrial y TIC. "Lo que no puede ser es que estemos todo el día viendo 'Youtube' o utilizando redes sociales y no conozcamos su funcionamiento". Ha matizado que aunque haya que desarrollar más competencias digitales en los estudios no hay "vías muertas" en formación.

