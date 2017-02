Foro lamenta la falta de compromiso del gobierno asturiano con el Prerrománico

Coto ha indicado que igualmente es urgente resolver el problema del tráfico, algo que se el tripartito de Oviedo es incapaz de abordar y que se ha convertido en una especie de entretenimiento para el Consistorio.

Ha recordado que su formación ya propuso una solución a través de la eliminación de la mediana y corriendo al máximo el talud de la fábrica de armas, lo que permitirá ganar al menos 15 metros.

"En todo caso no se trata solo de Santullano al igual que no se trata solo de falta de medios, el problema del Prerrománico es mucho más profundo dado que el Principado lleva años sin política cultural, mas allá de consumir millones de euros en equipamientos que, o están cerrados o no llegaron a abrirse", ha indicado.

Cristina Coto también se ha referido a "los fortísimos recortes culturales iniciados ya en tiempos de Areces y que con Javier Fernández, desde 2012 hasta 2016, suman un acumulado de un 54'7%.

