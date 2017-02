Matilde Fernández dice que para Pedro Sánchez "lo inteligente" sería buscar acuerdos en el PSOE

Fernández, que participa en la elaboración del documento que se toma como base para el congreso del PSOE del próximo mes de junio, confía en que en ese encuentro "se hable de ideas para un proyecto de país. Para mi las ideas son más importantes que las personas". Aunque ha dicho que "en el fondo, no sé si lo vamos a conseguir, pero me gustaría que el balance no fuera como el de congresos de otros partidos".

Ha lamentado que en los de Ciudadanos, Podemos y PP no se haya visto ese debate de ideas, sino que se han centrado en quién ganaba, en quién se quedaba o con quién iban gobernar. "Como ciudadana yo he vivido tres congresos sin contenido. Nosotros también estamos hablando de personas y es un error, tenemos que hablar de ideas".

A los candidatos que se presenten al congreso del PSOE les ha pedido, precisamente, diálogo y capacidad para llegar a acuerdos. "Les diría que si son capaces de sumar y resolver el conflicto, que no es el más importante que tiene España". También ha manifestado que "no creo que mejoremos la democracia interna del partido con Primarias, me interesan más los equipos".

La idea del futuro del PSOE, según Fernández, pasa por "volver a dibujar un proyecto de país que ha cambiado y recuperar la cohesión social, un nuevo estatuto del trabajo, la conciliación, el trabajo, no olvidarnos de que estamos en Europa" y por ver "cómo dejar de ser un partido endogámico y abrirnos a las ideas de las personas".

