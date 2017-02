Uno de cada tres asturianos de 18 años suele hacer apuestas con dinero, la mayoría en loterías y quinielas

El trabajo también considera significativo el número de personas que en el límite de la mayoría de edad recurren a actividades más adictivas, como las máquinas recreativas, el bingo, el póker o los canales on line.

El estudio, que se ha presentado hoy en una jornada monográfica organizada por el Principado de Asturias con motivo de la celebración del Día Internacional del Juego Responsable, revela que la prevalencia aumenta con la edad y es mayor en la población masculina.

El informe subraya la necesidad de no bajar la guardia ante este fenómeno y aconseja adoptar algunas medidas, como la puesta en marcha de campañas de prevención, para controlar, sobre todo, a un segmento de la población juvenil especialmente vulnerable: se trata de menores de entre 14 y 17 años que en el último año han practicado al menos tres o más juegos.

También advierte de que un porcentaje no pequeño de adolescentes practica, de forma presencial u on line, juegos a los que, por edad, no debería acceder. Así, el 11,1% de los menores entre 14 y 17 años juega a la lotería de forma presencial y el 3,1% hace apuestas deportivas por internet, lo que refleja que las medidas de control empleadas son insuficientes. Según otro estudio, un 13,7% de los jugadores menores de edad corren el riesgo de convertirse en adictos.

En cuanto a la población general, en los dos últimos años se han presentado en Asturias 215 nuevos casos de jugadores que arrastran alguna patología, aunque los autores del estudio consideran que la cifra es mayor porque muchos ludópatas no piden ayuda o acuden a centros privados. El juego con mayor prevalencia es el de las máquinas recreativas.

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, que ha asistido a la clausura de la jornada, ha dicho que Asturias cuenta con "los instrumentos para que el juego responsable sea una realidad y no una aspiración, con una Administración pública implicada, un colectivo de jugadores rehabilitados dispuesto a contribuir con su experiencia en la prevención del juego patológico y un sector empresarial consciente de los beneficios de un uso responsable del tiempo y del dinero que se dedica al juego".

Martínez se ha referido a la "gran complejidad" del concepto de juego responsable debido a la "cantidad de actores implicados con intereses diversos, que nos obliga a promover la colaboración en aras a conciliar las diferentes sensibilidades vinculadas a este sector". Un reto, sin embargo, que "desde el Gobierno del Principado hemos afrontado a través del Consejo del Juego como órgano de reflexión y encuentro de todas las entidades y agentes implicados: la Administración autonómica,

empresas, jugadores rehabilitados y organizaciones de la sociedad civil", ha añadido.

Según los datos que ha facilitado, Asturias cuenta con el 2,9% de los jugadores online del país, "un porcentaje significativamente superior al peso de nuestra comunidad respecto a población y al Producto Interior Bruto (PIB) nacional". Además, ha apostillado, el juego a través de cualquier soporte móvil con conexión a Internet "nos obliga a estar muy atentos para minorar su impacto sobre los menores de edad, pues se calcula que entre el 3% y el 8% de los adolescentes españoles tiene algún tipo de adicción vinculado a las apuestas online u otros tipos de juego".

