El PSOE expresa su "voluntad absoluta" de acordar con Podemos el Presupuesto

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha expresado la "voluntad absoluta" de su grupo y del Gobierno de "intentar llegar a acuerdos y buscar soluciones para desbloquear" la negociación con Podemos sobre el Presupuesto de la Comunidad de 2017, pero ha advertido de que "no vamos a aceptar un chantaje" y dar "a cambio una cabeza" tras la exigencia del cese del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, por parte de la formación morada.

El portavoz del PSOE ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con Podemos en la Cortes autonómicas, su "profunda decepción" por "no poder desbloquear el Presupuesto", un documento que supone "consolidar las políticas sociales y progresistas que nos siguen demandando los ciudadanos".

Sada ha sostenido que desde su grupo han hecho "un esfuerzo por aproximar posiciones", pero "lo que no se puede" pedir es apoyar un Presupuesto "a cambio de un puesto, eso no lo vamos a hacer", es "algo excesivamente duro, fuerte y sin ningún sentido" y ha subrayado que ningún consejero de Hacienda del resto de España se ha visto sometido "a las modificaciones presupuestarias a través del Parlamento con absoluta transparencia".

Además, ha remarcado que el consejero y el Gobierno autonómico han ejecutado "el 90 por ciento de las enmiendas del Presupuesto de 2016", mientras que el Ayuntamiento de la capital aragonesa, con Zaragoza en Común al frente, "ha cumplido el 30 por ciento de las enmiendas del PSOE", a pesar lo cual los socialistas "han pensado más en los ciudadanos y han aprobado un Presupuesto".

GARANTÍAS

Sada ha explicado que si Podemos necesita "garantías para que se lleve a cabo lo que se acuerde", el PSOE le ha propuesto crear una comisión de seguimiento presupuestario dentro del Área de Presidencia "que controle la ejecución y lo acordado" y "desmontar" la unidad de control del gasto del Departamento de Hacienda, al que "acusan de entorpecer la tramitación de algunos temas", dos soluciones que para Sada "suponen garantías muy importantes", "no son baladíes", "ni tarea fácil o sencilla".

Asimismo, ha esgrimido que el PSOE ha aceptado las otras dos condiciones puestas por Podemos, establecer una cláusula anti-recortes y no hacer modificaciones presupuestarias con el PP y a espaldas de Podemos. La primera "está en consonancia con nuestras políticas y con lo que hemos hecho en los Presupuestos y estamos de acuerdo", ha dicho Sada.

Respecto a la segunda, para "negociar prioritariamente con ellos y dejar fuera al PP", el portavoz socialista ha sostenido que es algo que "hemos venido diciendo en los últimos tiempos", que "queremos solo y exclusivamente unos Presupuestos con la izquierda porque supone la consolidación de ese giro social" ya dado en 2016, ha apostillado.

ALTURA DE MIRAS

Javier Sada ha reclamado a Podemos "altura de miras y generosidad" para que "a pesar de las posibles desconfianzas" ante las que "proponemos medios para evitarlas, den un paso al frente y faciliten la aprobación del Presupuesto".

Según ha detallado, "la reunión ha sido en términos de buena relación" y "esperemos que todos nos demos un tiempo de reflexión", pero ha recalcado que "no se puede establecer que el Presupuesto dependa solo del cese o no de un consejero".

Ha añadido que hasta ahora "Podemos ha tenido responsabilidad en los momentos fundamentales" y por eso espera que "mueva posiciones porque si no estaríamos en un callejón sin salida que nos negamos a aceptar si tenemos como principal objetivo a los ciudadanos aragoneses".

El parlamentario socialista ha abundado al señalar que "creemos y esperamos en la sensatez por parte de todos" y en que "la responsabilidad que tenemos que manifestar los grupos de izquierdas vuelva a poner como prioridad absoluta llevar adelante estos Presupuestos", algo que "los ciudadanos nos están exigiendo".

A su entender, "no se pueden poner apriorismos, condiciones sine qua non, para algo tan importante como la tramitación y aprobación de estos Presupuestos" y ha comentado que no hay una fecha para volver a hablar con Podemos, pero "los canales de comunicación "están abiertos y los vamos a intentar aprovechar para insistir en esta cuestión".

REUNIONES CON CHA E IU

Sada ha manifestado que tras esta reunión van a analizar la situación con las otras dos formaciones de izquierdas que hicieron posible el Gobierno y los Presupuestos de 2016, CHA e IU para ver "cómo podemos avanzar en esta cuestión".

Su objetivo es reunirse con ellos, conjuntamente o por separado "como ellos quieran", entre este viernes y el lunes, para asegurar que por parte de su grupo "no hay más plan que aprobar un Presupuesto progresista y que consolide el giro social" y ha aclarado que la reunión con la formación morada ha sido bilateral porque había "un problema de confianza entre Podemos y nosotros", si bien el Presupuesto "es una cuestión de cuatro".

