Una plataforma de militantes pide "respeto" al PSOE de Valladolid y reclama un candidato que "no haya perdido"

Los representantes de este grupo de militantes, encabezado por José Antonio Sanz y Tomás Pérez, ha atendido a los medios de comunicación ante las puertas del edificio donde tiene su sede el PSOE de Valladolid y han justificado no realizar la convocatoria en el interior de la misma porque no se lo habría permitido la dirección del partido.

Sanz y Pérez han coincidido en lamentar que en "los últimos tiempos" en el PSOE se ha "perdido el respeto" a las opiniones de los militantes, algo que consideran "lo nunca visto" y que ha contribuido a desunir el partido. "Queremos recuperar la esencia del partido, el respeto", ha aseverado Tomás Pérez, que es secretario de la Agrupación socialista de Ribera de Castilla, en Valladolid.

Pérez ha explicado que la plataforma persigue la "unidad" del partido, lo que no significa que tenga que haber "uniformidad" en las opiniones. "Aquí los militantes tienen derecho a pensar lo que ellos quieran, las ejecutivas y órganos estructurales deben respetarlos y buscar el respeto entre ellos", ha recalcado el portavoz de la plataforma.

De hecho, José Antonio Sanz ha responsabilizado al secretario general del PSOE de Valladolid, Javier Izquierdo, y el secretario de Organización, Pedro Pablo Santamaría, de consentir que en las asambleas y reuniones que se han desarrollado en el partido no haya habido ese respeto. Así, ha considerado que "en Estados Unidos o en cualquier país europeo, la Ejecutiva del partido asumiría responsabilidades" y dimitiría.

A este respecto, ha reprochado que "ahora mismo no hay una voz del partido" en Valladolid, pues entiende que al secretario provincial "no se le ve o se le oye" y que tienen más presencia las voces del alcalde de la capital, Óscar Puente, y de la portavoz en la Diputación provincial, Teresa López. "En otras ciudades el partido opina en voz del secretario general", ha apostillado Sanz.

Por su parte, Tomás Pérez ha puesto como ejemplo la agrupación a la que pertenece, en la que ha explicado que hay gente que "apoya a Pedro Sánchez, gente que no le apoya y gente que no apoya a nadie". Por ello, ha incidido en recalcar que no se puede decir que "la militancia apoya a alguien", sino que hay personas dentro del PSOE que están a favor de unos o de otros.

En cuanto al nombre del secretario general o del próximo candidato a la Presidencia del Gobierno, Pérez ha subrayado que la plataforma quiere "un candidato con ganas de ganar" y que "no haya perdido" y, sobre este último aspecto, ha considerado que, personalmente, al exsecretario general Pedro Sánchez ya le dio "una oportunidad", aunque ha añadido que estudiará su programa y "lo que ofrece".

Eso sí, el portavoz de esta plataforma ha señalado que no acudirá este sábado al acto que celebrará el candidato a la Secretaría General Pedro Sánchez en Valladolid, porque considera que es "un acto nacional" y ha justificado que preparan una concentración -convocada por Comisiones Obreras- que se celebrará el domingo en la ciudad en la que se reclaman "pensiones dignas, un salario digno y trabajadores con derechos".

En opinión de Pérez actos como el que convoca Sánchez este sábado "son más bien mediáticos, una lucha de si van 1.000 o 1.500 personas", cuando a su juicio la "lucha" debe ser "recuperar el PSOE que ha sido siempre, volver a ser la vanguardia de la socialdemocracia", en lugar de "ocupar sillas en un acto".

Tomás Pérez ha incidido en que Pedro Sánchez "puede tener sus oportunidades" de ser presidente del Gobierno si gana las Primarias, pero ha subrayado que la plataforma quiere un candidato "ganador, que haga ganar al partido" y, que se presente "no para ganar a otros socialistas, sino a la derecha".

Para Pérez el PSOE es "un factor importantísimo para el cambio en la sociedad", de modo que considera que los candidatos a las Primarias tienen que pensar en no "gobernar con otros".

En todo caso, ha reflexionado que "parece que la lucha es ser secretario general", pero él considera que "la lucha son los estatutos" pese a que "nadie habla de ello". Así, ha enfatizado que "de qué vale que gane un secretario general si luego hace unos estatutos malos".

Los portavoces de la plataforma han reconocido que en el partido habrá "discrepancias" siempre, pero reivindican que se mantengan de forma "educada" y que las listas para las estructuras del partido incluyan "distintas sensibilidades". De ello, ha situado como ejemplo al exalcalde de la ciudad y exsecretario provincial del PSOE Tomás Rodríguez Bolaños.

