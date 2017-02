Mercé aparca el flamenco y muestra su lado pop en 'Doy la cara' que presentará en el Teatro Calderón de Valladolid

El jerezano confiesa que dicho trabajo "tiene muy poco de flamenco y mucho de pop", circunstancia que no ha sido óbice para, como así subraya sorprendido y en clave de humor, obtener la nominación a los Premios Grammy como mejor disco de flamenco.

"A la gente no se la puede engañar, y soy el primero que dije desde el inicio que este disco no tiene nada que ver con el flamenco", insiste el cantaor, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, tranquiliza a su público y anticipa que al inicio del concierto deleitará con piezas de su tradicional repertorio, antes de dar paso a los nuevos temas de su última obra discográfica. "El público es el que manda, y haré lo que él pida", sentencia.

En su presentación del concierto, que ha contado con la presencia de

la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, el cantante, tras su reciente experiencia como asesor de Alejandro Sanz en el programa 'La Voz' de Telecinco, explica que en el concierto estará acompañado por cuatro o cinco músicos de su banda con los que intrepretará clásicos del cancionero de la música popular de todos los tiempos, los mismos que en el disco canta a dúo con los personajes más sobresalientes de la escena pop actual, como Joaquín Sabina, Pablo Alborán, Alejandro Sanz o Los Secretos.

FLAMENCO, "MARCA ESPAÑA"

Sobre su incursión en el mundo del pop, Mercé apunta que no ha tenido grandes dificultades, algo que, según advierte, hubiera sido distinto si el salto se hubiera producido al revés. "Para cantar flamenco, si no naces para ello no vas a lograrlo nunca", declara el cantaor, quien ensalza el valor de dicho arte al que no ha dudado en calificar como "marca España".

Precisamente, Mercé ha calificado a Valladolid como "tierra flamenca" por excelencia, junto con Salamanca y Zamora, algo que viene comprobando año tras año desde que, siendo muy joven aún, comenzara a mostrar su arte por tierras de Castilla y León. "Siempre digo que ya quisieran muchos andaluces conocer los palos del flamenco como en esta zona, en la que me siento muy querido y muy agusto", declara.

El artista hará una gira que le llevará por toda la geografía española, así como por las principales capitales y festivales internacionales. Y lo hará junto a una banda con la que defenderá las joyas que se incluyen en este álbum y no se olvidará de repasar algunos de sus grandes éxitos. Un repertorio que presenta lo mejor de los mundos del pop y del flamenco bajo la mirada de uno de los máximos exponentes del arte más nuestro.

CASI VEINTE DISCOS

Con 17 álbumes publicados desde su debut en 1968, José Mercé ha mantenido la esencia pura del cante y la ha mezclado con versiones flamencas de Manu Chao, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, Pablo Milanés, los Pop Tops y Joan Manuel Serrat, para situarse como un artista clave de la música española, rompiendo fronteras y llevando su música no sólo a la audiencia flamenca, sino alcanzando también a un público más joven, amante del pop.

José Mercé debutó 1968 con el álbum 'Cultura jonda 14. Bandera de Andalucía'. Años más tarde llegaron trabajos importantes como 'Verde junco' (1983) junto a Tomatito y Enrique de Melchor, 'Caminos reales del cante' (1987), 'Hondas raíces' (1991) y 'Desnudando el alma' (1994).

En 1998 comenzó su salto a la popularidad con el álbum 'Del amanecer', producido por el guitarrista Vicente Amigo, alcanzando un éxito sin precedentes en el flamenco que continuó con Aire (2000) que alcanzó el Doble Platino y Lío (2002), que el propio Mercé define como "un disco hecho con el corazón".

Más tarde llegaron 'Confí de fuá' (2004), 'Lo que no se da' (2006), un 'Grandes éxitos' (2007) y 'Ruido' (2010). En febrero de 2010, Mercé recibió la Medalla de Andalucía, distinción honorífica que reconoce los méritos del cantaor.

Con más de 600.000 discos vendidos en los últimos quince años, el cantaor es un artista que ha sabido transmitir como pocos que el flamenco es para todos, llevándolo a la máxima popularidad sin perder esencia ni profundidad.

José Mercé es la verdad del flamenco llevada a las grandes audiencias, especialmente desde que en 1998 publicó 'Del amanecer', un álbum que, según el flamencólogo José Manuel Gamboa, "convirtió a José Mercé en un artista de masas, colocándolo a la cabeza de la movida jonda".

Las entradas para este concierto se pueden adquirir en taquilla o a través de la web www.tcalderon.es

