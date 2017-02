PP pide retirar del pleno las modificaciones de crédito para salir del plan de ajuste porque faltan informes

Estos créditos ICO, que ascienden a 9,6 millones se pagarán en parte con los 18 millones del remanente de tesorería de la liquidación del presupuesto de 2016 y otra parte se dedicaría a pagar deuda bancaria.

Azcón ha criticado que el equipo de gobierno dispone de 18 millones de euros de remanente de tesorería porque "no supo ejecutar el presupuesto y se pagaron mas de 56 millones de sentencias en los cajones del fondo Impulso del Ministerio de Hacienda".

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, Azcón ha explicado que "no sabemos que pasará en el pleno porque el Gobierno "no ha querido decir lo que va a pasar y todos los grupos pediremos la retirada de ese punto del orden del día porque el Gobierno ha incumplido su palabra y los informes que hemos pedido o no ha querido darlos o no ha sabido realizarlos".

En rueda de prensa, Azcón ha recordado que el PP propuso otras alternativas más ventajosas y en lugar de abonar los créditos ICO se liquidaran otros préstamos a mayor interés.

Esta propuesta del PP "supuso que todos los demás pidieran informes, que no se ha entregado" y que atañen al listado de empresas a las que se adeuda o las consecuencias de salir del plan de ajuste y por eso se pide retirar del orden del día".

Azcón ha expuesto que esta situación "revela la inexperiencia y falta de gestión de ZEC, que hace que no se puedan tomar decisiones que mejoren la situación económica del Ayuntamiento", Finalmente, ha avanzado que "aunque no se sepa que hará el Gobierno, temo que no saldrá adelante".

