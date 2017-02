La petición de cese de Gimeno bloquea la negociación del Presupuesto entre PSOE y Podemos

Responsables de ambos partidos se han reunido durante una hora en las Cortes de Aragón como continuación del encuentro mantenido este jueves, logrando acercamientos en las otras dos condiciones señaladas por Podemos, pero no en la referida a la reestructuración del Departamento de Hacienda que incluye el cese de Gimeno, "que se cree que puede vulnerar al Parlamento y hacer con las leyes aquello que él desea".

Así lo ha señalado la portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón, Maru Díaz, mientras que el portavoz del PSOE, Javier Sada, ha mostrado su "profunda decepción ante la sociedad aragonesa" por "no poder desbloquear el Presupuesto, que es lo importante" porque contar con él "supone consolidar las políticas sociales y progresistas que los ciudadanos nos siguen demandando".

"No vamos a aceptar un chantaje" y "a cambio de una cabeza el Presupuesto", ha añadido Sada, para apelar a que "todos nos demos un tiempo de reflexión para acercar posiciones". Al respecto, la portavoz de la formación morada ha señalado que "no están rotas las negociaciones", sino que se ha abierto un "'in pass'".

En la reunión han participado además de Sada y Díaz, la secretaria de Organización del PSOE Aragón, diputada y consejera de Innovación del Ejecutivo autonómico, Pilar Alegría, y el jefe de gabinete del presidente aragonés, José María Giral, y por parte Podemos el presidente del grupo y secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique, la portavoz, Maru Díaz, y el diputado Román Sierra.

