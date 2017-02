El director franco-canadiense Dominic Gagnon será el invitado especial de la XIII edición del festival Play-Doc

Según ha informado la organización del evento, Gagnon trabaja con vídeos de Youtube de autores anónimos y crea a partir de ellos "una especie de comunidad en la que estas voces solitarias dialogan entre sí y adquieren un nuevo significado". "El resultado es un abrumador análisis de la sociedad contemporánea, llena de elementos tragicómicos", ha resumido.

Como parte de la retrospectiva que protagonizará el realizador se incluyen su trilogía 'Big Kiss Goodnight', 'RIP in Pieces America' y 'Pieces and Love All to Hell', así como su obra 'Hoax_Canular', y, finalmente, la censurada 'Of the North' -ya mostrada en la edición anterior del festival-.

Asimismo, Gagnon ha seleccionado en un programa especial dentro del marco del festival las obras que más han influenciado como cineasta -con trabajos de Arthur Lipsett, Gille Groulx, y Claude Jutra, entre otros-, y ofrecerá una clase magistral en la que mostrará fragmentos de la película en la que trabaja actualmente, 'Going South'.

Una vez que se clausure la edición de este año del Play-Doc, el ciclo de Gagnon llegará a diferentes espacios, como el Centro Galego de Artes da Imaxe de A Coruña, el centro de cultura contemporánea Tabakalera de San Sebastián y la filmoteca de Valencia.

