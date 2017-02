Cs, sobre Nissan: "Ávila ya no está solo en el olvido del PP, sino en una operación consentida de derribo"

"No se trata sólo, como ha dicho el ministro De Guindos, de estar convencidos de que la factoría va a seguir produciendo los próximos años", ha alertado Rosado, "sino de precisar de qué producción se está hablando y si el futuro industrial de Ávila está asegurado".

La procuradora naranja ha apuntado que "el señor De Los Mozos está dejando entrever claramente que el fin de la producción del NT400 deja abiertas varias opciones para la planta de Ávila, y que entre ellas estaría el cierre". "No resulta tranquilizador, por ejemplo, que no se haya permitido formular preguntas a los medios de comunicación, porque es la mejor señal de que no hay ninguna claridad", ha señalado la procuradora naranja.

Belén Rosado, quien hoy ha mantenido reuniones en Ávila en materia sanitaria con representantes de UGT y del transporte sanitario, ha criticado que "Ávila ya no es que esté en el olvido del PP, sino en una operación consentida de derribo".

En ese sentido, ha recordado que "en los últimos años han prometido -y nunca llegó- el AVE, autovías, el Prado o mejoras sanitarias". Según Rosado, "la única realidad es que no hay planes de futuro en infraestructuras de comunicaciones ni sanitarias y por lo que se ve también nos quieren dejar sin industria". "Solo con el turismo no podemos tener futuro, Ávila en su conjunto peligra sin tejido industrial", recuerda Rosado.

Rosado ha vuelto a pedir "implicación al máximo nivel" de los máximos dirigentes políticos autonómicos y nacionales "porque el futuro de Ávila es cuestión de estado".

Consulta aquí más noticias de Ávila.