Fomento llama a dialogar "lo antes posible" a sindicatos y patronal de la estiba

El Departamento que dirige Íñigo de la Serna también apeló de nuevo a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios para garantizar la aprobación definitiva del Real Decreto Ley mediante el a que se aprobará la reforma, esto es, su convalidación en el Congreso una vez pase por Consejo de Ministros.

A través de un comunicado, Fomento manifestó además su "satisfacción" ante el hecho de que los sindicatos no vayan a realizar la huelga prevista para la próxima semana en los puertos.

El Ministerio reitera la oferta del Gobierno para mediar, a través del Ministerio de Empleo, en la negociación entre sindicatos y patronal.

FOMENTO YA NO ESTÁ EN LA NEGOCIACIÓN

Fomento insiste en que en esta nueva etapa de diálogo en el marco de la negociación colectiva, en la que por tanto no participará el Ministerio, se pueden incluir las reivindicaciones de los sindicatos del ramo que no tienen cabida en el texto legal, porque no lo permite Europa, que es quien debe validar la reforma.

Entre estos aspectos figuran la petición de un registro de trabajadores, la subrogación de los estibadores por las empresas y garantías para su formación.

LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD POSIBLE

El Ministerio asegura que el Real Decreto Ley ya "incorpora todos los elementos posibles para flexibilizar la norma a favor de los trabajadores". Así recuerda que contempla un periodo transitorio de tres años, el reconocimiento de su formación y la garantía de indemnización respetando toda antigüedad en caso de despido.

Fomento remarca una vez más que la reforma parte de la necesidad de cumplir con la normativa europea, a la que actualmente contraviene, y evitar así que el Tribunal de Justicia de la UE imponga a España una sanción.

