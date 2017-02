OO y UGT se concentran este domingo para pedir empleo y salarios dignos a Gobierno y patronal

Los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT en Aragón han convocado una concentración este domingo, 19 de febrero, en la plaza de España de Zaragoza para reivindicar empleos y salarios dignos al Gobierno central, a la patronal y a las Cortes Generales.

La movilización #alacalle19F se celebrará a las 12.00 horas y cuenta con el apoyo de diferentes colectivos, que intervendrán en el acto, así como de las formaciones políticas de PSOE, CHA e IU, que asistirán al acto.

Los secretarios generales de CC.OO y UGT Aragón, Julián Buey y Daniel Alastuey, respectivamente, han informado en rueda de prensa de esta movilización, a la que seguirá otra el miércoles, 22 de febrero, a las 11.00 horas, en la plaza de Roma de Zaragoza, donde tienen su sede diferentes federaciones empresariales.

Buey ha manifestado que tanto el Gobierno central, como la patronal "se ponen de perfil" ante la reclamación sindical de recuperar el poder adquisitivo perdido entre 2010 y 2015 del 4,65 por ciento, que es mayor en el caso de los salarios más bajo, de entre el 11 y 13 por ciento, frente al dos o tres de algunos de los salarios más altos, ha dicho.

La crisis "ha ahondado mucho más las diferencias" en las retribuciones, por lo que la pérdida del poder adquisitivo ha ido acompañada de "injusticia", a lo que se suma "el aumento de los precios en elementos básicos como electricidad y agua", con un "efecto demoledor en las economías más pobres" y en los colectivos "más vulnerables", con jóvenes y mujeres como "pagamos de esta situación".

Buey ha comentado que también ha habido pérdida de poder adquisitivo en las pensiones, que se han incrementado un 0,25 este año, cuando el IPC está en el 3 por ciento, y por eso "estamos exigiendo que las cosas cambien, pidiendo al Gobierno diálogo social" para "poner fin a unas políticas demoledoras que solo benefician a las élites económicas y financieras", pero el Ejecutivo "no entra al diálogo".

ATASCADO

El secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, ha señalado que en estos meses "el diálogo social no avanza" y está "atascado" con el Gobierno, como "tampoco avanza la negociación con los empresarios".

Según ha precisado, durante la crisis los sindicatos han sido "responsables" y han pactado "moderación salarial", quedando pendiente la negociación de 2017 "porque había incertidumbre", pero ahora ésta ha desaparecido, la economía crece, se crea empleo y el IPC "ha alcanzado cotas del 3 por ciento".

Por eso, "hay que mover la voluntad de los empresarios porque no puede ser que las subidas sean de hasta el 1,5 por ciento", cuando el IPC está en el 3 por ciento y ha explicado que los sindicatos proponen subidas de entre el 1,8 y el 3 por ciento, adaptándose a la situación de los diferentes sectores y empresas.

Buey ha explicado al respecto que es una propuesta "muy realista, pegada al terreno" e incluyendo una cláusula de revisión salarial "por si el IPC se dispara", pero "ni aún así" la patronal "quiere entrar a llegar a un acuerdo".

Ha añadido que los "incrementos salariales" que reclaman deben servir para hacer frente "no solo a la pérdida del poder adquisitivo, sino a recuperar parte del perdido en los últimos años" puesto que la situación económica de crecimiento "avala" esta petición.

Sin embargo, desde la patronal "no acaban de negociar los aumentos salariales para luego trasladarlos a la negociación colectiva", para apostillar Alastuey que "lo único que están haciendo es escatimar salarios para tener más beneficios".

PENSIONES

El secretario general de UGT Aragón ha reclamado reformas legislativas para la revalorización de las pensiones y que se apliquen subidas según el IPC y no del 0,25 por ciento como este año, una cantidad "ridícula" con "un escenario de inflación del 3 por ciento".

Igualmente, ha apostado por modificar la normativa laboral ya que el empleo que se está creando "es de mala calidad y está repuntando mucho la temporalidad", para comentar que solo el 48 por ciento de los trabajadores españoles disfruta de un empleo indefinido y a tiempo completo.

Además, los parados "deben tener perspectivas de futuro", una cobertura "digna" e implementar un plan de choque para los desempleados de larga duración, así como "recuperar los servicios públicos para paliar las desigualdades".

En este sentido, el secretario general de CC.OO. Aragón ha abogado por "echar atrás las reformas laborales que tienen un efecto tan demoledor en la mayoría de la población" y ha deseado que salga adelante la Iniciativa Legislativa Popular promovida por estas organizaciones para que haya una renta mínima garantizada.

Por su parte, Alastuey ha sostenido que "la vía parlamentaria para cambiar las cosas está resultando tortuosa" y ha reclamado a los grupos del Congreso de los Diputados que "que no solo se oponga políticamente" a la situación laboral actual, "sino también de manera práctica".

En relación con la renta mínima garantizada, ha deseado que "se respete" el texto aportado por los sindicatos, cuyo debate ha sido tomado en consideración con el único voto en contra del PP. "A ver qué tramitación se da y cuál es la voluntad política de sacar a delante esta propuesta", ha apostillado Alastuey.

Por su parte, Buey ha considerado que "nuestra democracia requiere de perfeccionamiento" porque "no puede ser que el Parlamento se pronuncie en una determinada dirección", pero sea "incapaz de articular una mayoría de Gobierno" y el Ejecutivo, por su parte, "no haga una acción acorde con esa filosofía", una "asintonía" que "no es sostenible" y que lleva a "cierto escepticismo" respecto a la vía política.

Frente a ella, ha comentado que "está la vía social, de la protesta, de la calle", donde los sindicatos van a plantear sus reivindicaciones.

STOP

Buey ha explicado que el lema de la movilización de este domingo es 'Stop al encarecimiento de la vida. Empleos y salarios dignos', una reivindicación que apoya "la inmensa mayoría" de la población, a la que ha animado a acudir a esta concentración.

Por su parte, Alastuey ha comentado que la participación será "plural" y cuenta con el apoyo de los 50 colectivos que conforman la Cumbre Social, así como de PSOE, CHA e IU.

Intervendrán en el acto diferentes entidades, así como jóvenes, mujeres, parados de larga duración y trabajadores de los servicios públicos.

