El IVI se fusiona con una firma de EEUU para ser el mayor grupo mundial de reproducción asistida

El Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) ha formalizado este jueves el contrato de fusión con la norteamericana RMANJ para poder desembarcar en EEUU y convertirse así en el mayor grupo de reproducción asistida del mundo con una facturación anual estimada en 300 millones de euros.

El 70% del capital de la nueva compañía, que pasará a denominarse IVI-RMA Global y está valorada en 1.000 millones de dólares, lo tendrán los accionistas del IVI y el 30% restante será propiedad de Reproductive Medicine Associates of New Jersey.

Los presidentes de IVI, los profesores Antonio Pellicer y José Remohí, acompañados del consejero, Carlos Bertomeu, y los presidentes de RMANJ, Paul A. Bergh, Richard T. Scott y Michael R. Drews, han explicado este jueves los detalles de esta fusión.

Al respecto, Pellicer ha explicado que tras 15 años de intentar entrar en el mercados norteamericano, con dos intentos fallidos, por fin el grupo IVI lo ha conseguido de la mano de esta compañía gracias a que comparten la misma filosofía de crecimiento orgánico, a través de su "propia cantera" y no por franquicias, y su apuesta por la investigación y la innovación. "Puedes creer que eres grandes pero en medicina reproductiva si no están en Estados Unidos no lo eres", ha apuntado Remohí.

El resultado es un nuevo grupo que pasa a tener 2.400 empleados, entre ellos más de 200 médicos y más de 300 investigadores, con presencia en 13 países y más de 70 clínicas. El IVI tiene una facturación anual de 170 millones y su socio norteamericano de 75 millones y salir a bolsa sigue sin estar en su hoja de ruta.

Pellicer ha explicado que el IVI, que en la actualidad cuenta con 70 clínicas en 13 países, mantiene su tres objetivos de crecimiento: en el Reino Unido, donde esperan abrir una segunda clínica y otra en Birmingham; en las ciudades italianas de Roma e Milán y en los Emiratos Árabes.

Por su parte, RMANJ tiene 10 clínicas en Nueva Jersey y Pensilvania, el próximo año tienen previsto abrir otras sedes en Florida, San Luis y Carolina del Norte y el objetivo es crecer "tan rápido como se pueda" y abrir entre tres y cuatro clínicas los dos próximos años.

Al respecto, Scott ha explicado que el límite para el crecimiento no es económico, ya que en EEUU es fácil encontrar financiación, sino "una forma correcta de crecer" ya que también apuesta por formar a su propio personal, un crecimiento "más lento pero más efectivo".

Misma filosofía

Pellicer ha explicado que la dificultad que tenían para acceder al mercado norteamericano son los problemas que pone el Gobierno para conceder licencias a médicos extranjeros. Por ello, querían encontrar un socio estadounidense que compartiera su filosofía por una apuesta decidida en investigación e innovación y además que se "crea de verdad que hay que dar un buen servicio" a los pacientes.

Al respecto, ha aclarado que el objetivo de esta fusión no es ningún caso el de poder realizar tratamientos que en España no están permitidos como la selección del sexo, el vientre de alquiler o la fecundación in vitro en mujer mayores de 50 años, que aunque "la ley no lo prohíbe la razón y el sentido común sí".

Pellicer ha realizado estas declaraciones ante el caso de la mujer ha dado a luz a gemelos mediante cesárea programada en el Hospital Recoletas de Burgos tras someterse a un tratamiento de fecundación in vitro en Estados Unidos.

En ese sentido, ha puntado que se trata de casos "puntuales" y que son "un ejemplo más en un mundo globalizado en el que esta profesión esta regularizada de distintas maneras y la gente viaja donde puede hacer realizado lo que quiere".

