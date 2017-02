Colau estudiará si puede frenar políticamente la ampliación comercial de Diagonal Mar

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, ha pedido este miércoles un informe jurídico para estudiar si el Ayuntamiento puede frenar la ampliación comercial Diagonal Mar con argumentos político-técnicos, ya que el Gobierno de Ada Colau lo rechaza pero cumple con todos los requisitos técnicos, por lo que debería aprobarse.

Lo ha dicho en la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, que ha abordado la ampliación que se votará en el próximo pleno y ante la que han manifestado su rechazo el Gobierno de BComú y PSC, ERC y la CUP, mientras que CiU, Cs y PP han expresado una reserva de voto hasta el pleno.

El pleno suspendió en diciembre la ampliación de 5.341 metros cuadrados el techo destinado a uso comercial de Diagonal Mar --con el apoyo de todos los grupos excepto la abstención de Cs y PP-- para solicitar más información al promotor, la sociedad NW Diagonal DM1, que ya ha entregado, cumpliendo con los requisitos técnicos.

Los promotores registraron en noviembre de 2015 una propuesta inicial para reorganizar el complejo que preveía destinar a superficie comercial el espacio de los cines, ante lo que el área de Comercio de la Generalitat dio su visto bueno, pero la empresa tuvo que realizar correcciones porque el Ayuntamiento aseguró que los metros cuadrados no se correspondían con la realidad.

El gobierno de Ada Colau ha pedido un informe jurídico para estudiar si pueden rechazar este plan con argumentos político-técnic No se corresponde con el "modelo de ciudad"

Al abordar este asunto, Sanz ha repartido un informe "técnico-político" sobre la ampliación, que el Gobierno municipal rechaza porque no se corresponde con su modelo de ciudad ni comercial; no potencia el comercio de barrio; no fomenta la cohesión social, y potencia el uso del vehículo privado, entre otras razones.

El próximo pleno abordará la aprobación definitiva del Plan Especial urbanístico para implantar locales comerciales inferiores a 2.500 metros cuadrados de superficie de venda en el centro comercial, algo que Sanz ha insistido que rechaza, por lo que ha pedido este informe jurídico para estudiar si pueden rechazar este plan con argumentos político-técnicos.

El concejal de CiU Raimond Blasi ha pedido saber qué consecuencias podría tener el Ayuntamiento si frenara la ampliación y criticado que Sanz haya entregado un informe en la comisión, algo que ha compartido el edil de C's Koldo Blanco, que ha dicho que sus conclusiones se asemejan a un "sermón sobre un modelo de ciudad".

También lo ha criticado Javier Mulleras (PP), que ha dicho que ha presentado el informe como quien se "saca un conejo del sombrero", mientras que el republicano Jordi Coronas ha expresado su voto en contra pero también que son conscientes de que la ampliación es técnicamente correcta, y Maria José Lecha ha garantizado que la CUP estará a favor de todas las herramientas que puedan evitar esta ampliación.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.