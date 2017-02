Fomento ratifica que el AVE conectará Vigo y A Coruña con Madrid en "algo más de tres horas"

Así lo ha manifestado el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, durante su intervención con motivo de la asamblea anual del Eixo Atlántico, que se ha celebrado en Lugo.

Gómez-Pomar ha subrayado que la conexión a Galicia por AVE "es una prioridad para el Ministerio de Fomento", y ha recalcado que "las obras siguen adelante". "Se sigue trabajando en el desbloqueo de tramos clave que estaban parados por problemas técnicos", ha añadido.

Según ha indicado, "cuando la línea esté en servicio en su totalidad", se podrá viajar de Ourense a Madrid "en algo más de dos horas" y de "Vigo, A Coruña y hasta Madrid en algo más de tres horas".

Fuentes de Fomento han precisado a Europa Press que el secretario de Estado se ha referido, con esta manifestación, al viaje, por un lado, desde Vigo a Madrid y, por otro, desde A Coruña a Madrid; y no a un único trayecto entre Vigo, A Coruña y la capital de España, lo que significaría -en ese caso- que no se viajaría por la variante de Cerdedo (en su intervención, Gómez-Pomar no aludió expresamente a esa variante, que, no obstante, lleva pendiente del estudio de impacto ambiental desde 2011).

OTRAS INVERSIONES

En su intervención Gómez-Pomar ha hecho referencia a otras inversiones de Fomento en Galicia, entre las que ha destacado las relativas al eje atlántico ferroviario, y el proyecto de electrificación de las vías hasta la frontera con Portugal.

Según ha subrayado, el ministerio ha invertido en Galicia, desde 2012, unos 8.400 millones de euros, y tiene proyectos en marcha, como las estaciones intermodales de Vigo, Santiago, A Coruña y Ourense; la conexión del puerto exterior herculino, la instalación del sistema ERTMS en la línea férrea entre Vigo y A Coruña, y las obras en A Pobra de San Xiao (Lugo), "ejecutadas al 95 por ciento".

Consulta aquí más noticias de Pontevedra.