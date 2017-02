La Comunidad de Madrid tendrá este año una tarjeta de transporte para billetes sencillos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid pondrá en marcha antes de que acabe este año la tarjeta de transporte que permitirá a los usuarios hacer recargas de billetes sencillos y bonos de diez viajes para Metro y autobús, según anunció este miércoles el consejero de Transportes, Pedro Rollán.



«Estamos trabajando para que igual que existe una tarjeta de transporte público que permite la carga de títulos de treinta días, exista la carga de títulos individuales de diez viajes», ha asegurado el exalcalde de Móstoles. «Es un proceso muy complejo», ha manifestado el titular regional de Transportes, al tiempo que ha subrayado que «están ultimando la fase de definición y diseño».



Esta nueva opción para usar el transporte público madrileño podrá ser utilizada por cualquier viajero, aunque estará personalizada para que las personas que gozan de tarifas especiales Esta nueva opción para usar el transporte público madrileño podrá ser utilizada por cualquier viajero, aunque estará personalizada para que las personas que gozan de tarifas especiales (familias numerosas, discapacidad, parados de larga duración) se puedan seguir beneficiando de sus descuentos y que eso sea controlable. En el caso de las familias numerosas (unas 96.000 en la región), los miembros de familias numerosas de categoría general tienen derecho a una reducción del 20% sobre la tarifa aplicable, que se eleva al 50% para las familias numerosas de clase especial.



Esta decisión, sin embargo, no supondrá una subida de tarifas, que seguirán congeladas durante toda legislatura (hasta 2019), como prometió la presidenta regional, Cristina Cifuentes. En 2017, por cuarto año consecutivo, los precios del transporte no han varíado después de 12 incrementos consecutivos entre 2005 y 2013.



De esta forma, el billete sencillo de Metro seguirá costando 1,5 euros para los recorridos inferiores a cinco paradas y un máximo de 2€ para los trayectos de más de nueve. El bono de diez viajes se mantendrá en 12,20 euros. La previsión es que se podrían ponerse en circulación hasta 400.000 tarjetas de este tipo. Esta nueva tarjeta convivirá con el abono transporte (TTP), que actualmente usan 2,7 millones de personas , lo que supone el 73% de los viajeros de la Comunidad, mientras que el 18%, se mueve con el bono de diez y el 9%, con el título sencillo.



Con la implantación de esta tarjeta, el Consorcio da un paso más hacia la eliminación del papel en los títulos de transporte. La tarjeta se podrá adquirir por cuatro euros, un depósito que será reintegrado al usuario cuando la devuelva. La nueva tarjeta de transporte público con títulos anónimos ha sido testada por 200 voluntarios de toda la región hasta el 31 de diciembre.

Cara y cruz

Esta iniciativa para facilitar el uso del transporte público a los madrileños no es la primera que ha puesto en marcha el Gobierno de Cristina Cifuentes. En octubre de 2015 se puso en marcha el abono joven para menores de 26 años con una tarifa plana de 20 euros para todas las zonas de la región que ha resultado ser todo un éxito. Peores resultados ha cosechado su abono de diez euros parados, que debido a sus exigentes requisitos deja fuera a más del 99% de personas desempleadas de la región.Entre otros, hay que tener responsabilidades familiares (hijos o cónyuges a su cargo), no haber cobrado ninguna ayuda o subsidio desde hace seis meses, no tener derecho a prestaciones y haber agotado alguna de las ayudas extraordinarias (Prodi, Plan Prepara o RAI).

