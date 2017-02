Jorge Duarte se muestra "tranquilo" tras "esclarecer" que "no hubo trato de favor" en sanciones y confía en el archivo

Así lo ha dicho Duarte a los medios tras prestar declaración durante más de tres horas y media en los juzgados de Santiago, en los que estaba citado para declarar como investigado en el caso que se instruye para averiguar si cometió trato de favor con algunos establecimientos de ocio nocturno de la ciudad a raíz de una denuncia.

A su salida, el edil ha dicho estar "muy contento" por "poder declarar después de seis meses de espera", desde que solicitó comparecer ante Fiscalía para "poder esclarecer todas las dudas que pueda haber y echar luz sobre esta investigación".

"Yo creo que hoy dejé bien claro y explicado que no hubo ningún trato de favor", ha resumido el concejal, que ha criticado que el caso "no se desarrollase con mayor celeridad" y ha pedido que "se acelere lo máximo posible" la investigación para "no estar sometido a un juicio paralelo".

MAYOR "SEGURIDAD JURÍDICA"

Durante su comparecencia judicial, Jorge Duarte contestó a todas las preguntas y apuntó que "cuando algún expediente tenía algún retraso" se debía a que él consultaba "a los técnicos para saber si las infracciones eran graves o muy graves" o "si estaban motivadas o justificadas". "Lo que siempre buscaba era que los técnicos aportasen la mayor seguridad jurídica y que las decisiones quedasen claras", ha resumido el concejal.

Duarte ha afirmado sentirse "tranquilo" y "confiado" y tener "la conciencia muy tranquila" sobre su actuación, por lo que espera que se produzca "un archivo lo antes posible". "Todo lo que hice este tiempo creo que tenía una fundamentación en la mayor seguridad jurídica y no me arrepiento de como fue la declaración", a apostillado.

Preguntado por los medios, Duarte no ha querido aclarar si, en caso de que se abriese un juicio oral, dimitiría como edil y se ha limitado a reiterar que su declaración "ha arrojado muchas luces". "Lo que hay que ir es viendo como van los pasos", ha apuntado, "creo que no debería seguir este procedimiento más allá".

