Alejandro de Pedro reconoce que se reunió con el presidente de Murcia, "pero no llegamos a materializar nada"

En una entrevista a la cadena COPE recogida por Europa Press, ha señalado, que "no llegamos a presupuestar nada; no llegamos a mandar presupuesto de nada", de haberlo hecho, ha indicado, "hubiera tenido una reunión con este señor para aclarar qué deberíamos hacer".

Esa reunión, ha acentuado, "no la he tenido, por lo que es imposible que de mi empresa salga ninguna oferta", tras lo que ha explicado que el objeto del encuentro con el presidente de Murcia, en su época como consejero de Educación, "era una necesidad para su consejería".

Es cierto, ha continuado De Pedro, "que planteábamos unos informes en las que indicábamos el estado en el que se encontraban él y la Consejería pero no llegamos a materializar nada, pero nada es nada".

En su primera entrevista a un medio de comunicación, De Pedro, con quien el juez Eloy Velasco relaciona al presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, explica que su detención tuvo lugar un lunes, unos días después de la última reunión con el actual presidente de Murcia en la Región, y a la que fue acompañado por un comercial.

Según De Pedro, el documento en el que la UCO se puede basar para pedir ese procesamiento es un documento encontrado "que se llama 'breafing' y que realizó este comercial que le acompañó a la reunión, y en el que pone 'formación' y hay una ficha de cliente que sale en blanco".

"Esos dos documentos son los que interpretan y por el que dicen que ya teníamos un acuerdo, pero esos documentos no tienen ningún tipo de validez porque los hace un comercial al cual estaba yo formando", ha apuntado.

Tras lo que ha indicado que "a mi me detienen un lunes y me entero de ese documento por la prensa, ni lo veo, lógicamente". Pero ese documento, ha resaltado, "está inacabado, no está revisado por quien tiene que ser revisado", por el director técnico de la empresa y por él mismo.

Así ha indicado que "no sabía la estrategia que se debía seguir y yo estaba en esa reunión". En toda la Región de Murcia, ha apostillado, su empresa ha facturado 4.200 euros "con las dos compañías y en toda mi vida" y "se me ha metido a mi hermano, a mí y a gente de la compañía como banda organizada y esto no es justo; no entiendo nada".

