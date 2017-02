CGT aplaude que ZEC municipalice el servicio del 010 y pide garantías legales

Los acontecimientos de las últimas horas en relación a la prestación del servicio 010 "han acelerado un proceso que nunca tenía que haberse producido", ha expuesto CGT en una nota de prensa.

Este sindicado ha recordado que la externalización del 010 que se hizo en la década de los 90 "trae estos lodos" al relatar que se trata de un servicio que "maneja información sensible, que da respuesta a numerosísimas cuestiones planteadas por la ciudadanía y facilita la vida a quien consulta y nunca se debería haber privatizado".

Tras esta exposición, desde CGT han estimado que "era urgente dar una salida sobre todo a un colectivo de trabajadoras que están sin cobrar sus nóminas desde hace unos meses, con una empresa que tiene la concesión prorrogada y que además ya ha manifestado que desde el 1 de enero no quiere seguir con ella, y unos políticos que quieren que no se vea que sus privatizaciones no eran en beneficio de la ciudad".

"GARANTÍAS LEGALES"

A colación, CGT ha reiterado que "nos congratulamos" de la decisión adoptada, pero han precisado que exigen que el proceso tenga todas las "garantías legales" que desemboquen en una ampliación de plantilla para crear los puestos objeto de la prestación de ese servicio y que además, esta ampliación de plantilla tenga su plasmación correspondiente en una oferta pública de empleo venidera.

"Nos opondremos a todos los movimientos que desde el empresariado o desde la política de derechas se hagan para impedir llevar esta cuestión a buen puerto y ofrecemos todo nuestro saber y toda nuestra voluntad a las trabajadoras y a la clase política que vayan en la línea que CGT ya aprobó en un congreso extraordinario confederal que celebramos para definir nuestra postura", han enfatizado.

Finalmente, han apostillado que CGT apoya las remunicipalizaciones, apoya la creación de empleo público, y advierte de que, "sin el menor resquemor nos enfrentaremos con la acción sindical a cualquier ideología que quiera quitar lo público para entregarlo a lo privado".

Esta argumentación la han justificado "porque tenemos derecho a tener derechos, porque tenemos derecho a pedir que lo público esté en manos de la ciudadanía".

