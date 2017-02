261.970 niños viven en pobreza severa en Cataluña, un 23% más

Niños, infancia, pobreza infantil, colegio. (SAVE THE CHILDREN)

La infancia en situación de pobreza severa –que vive en familias con ingresos menores de 6.444 euros anuales, el 40% de la renta media– ha aumentado un 23% en Cataluña entre el 2013 y el 2015, pasando del 7,7% del total de los niños catalanes en el 2013 (212.431 personas) al 11,7% (261.970) en el año 2015.

Lo constata el estudio Desheretats de la ONG Save the Children que alerta sobre el preocupante aumento de las desigualdades sociales por culpa de la crisis económica.

Las familias con menos recursos se han empobrecido un 31% más que el resto, lo que ha acrecentado exponencialmente las desigualdades.

Por lo que la crisis ha impactado aún con más fuerza en los niños que ya eran pobres. Guiomar Todó, responsable de la ONG en Cataluña, asegura que estas familias «no pueden llegar al mínimo de ingresos necesarios con su trabajo», por lo que es prioritario invertir en políticas públicas que «reviertan» esta situación.

Un 0,8% de inversión en políticas de infancia en Cataluña

En este sentido, Todó remarca que la inversión en políticas en materia de infancia en Cataluña es del 0,8% mientras que en el total del Estado se destina el 1,3%. En Europa, la media alcanza el 2,35%.

Incidiendo en las múltiples problemáticas de las familias más vulnerables, la ONG también ha detectado mediante este informe que el 58% de los ingresos de los hogares con niños más pobres se destinan a pagar los gastos relacionados con la casa. Y que un 73% ha de hacer frente a más sobrecargas relacionadas con la vivienda (impagos, cortes de los suministros), afectándoles gravemente el aumento de los precios del alquiler, de las hipotecas y los gastos sobre todo energéticos. Las familias con hijos a su cargo más pobres también padecen una mayor incidencia del desempleo.

Están en situación de paro de larga duración (más de un año sin trabajar) el 11,6% de los sustentadores principales de los hogares catalanes con menores de edad. En cambio, el desempleo solamente afecta al 4,8% de las familias sin hijos pequeños a su cargo.

Desde la ONG recomiendan como revulsivos de esta situación social límite la mejora de la prestación actual por hijo a cargo, tanto en cobertura como en cuantía, y la recuperación de la prestación universal para el cuidado de niños de hasta los tres años de edad (o hasta los seis años en el caso de las familias numerosas y monoparentales) que fue retirada en el año 2011.

El Govern catalán ha comentado este martes acerca el informe y ha expresado su voluntad de «analizarlo». No obstante, la cifra de aumento de la pobreza severa en Cataluña del 23% en dos años no coinciden, en opinión de la portavoz del Govern, Neus Munté, con las aportadas por el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), «que no dan un crecimiento de estas características».

Prácticamente 2,5 millones de niños y niñas viven en España por debajo del umbral de la pobreza. De ellos, 1.388.474 vivían en pobreza severa en 2015, según los últimos datos.

