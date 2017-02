Un concejal granadino asegura haber visto y fotografiado a un fantasma en el ayuntamiento

Parece que un fantasma se ha instalado en el ayuntamiento de la localidad de Vegas de Genil, en Granada. Así lo ha expresado un concejal de la localidad (cuya identidad no ha trascendido) tras fotografiar la imagen de una niña dentro del consistorio tras quedarse a trabajar fuera de su horario laboral.

Todo ocurrió el pasado día 3 de febrero, era viernes y ya pasaban las 19.00 horas cuando un concejal del ayuntamiento del municipio situado en el núcleo de Puchil comenzó a oir ruidos extraños. Estaba solo, o eso pensaba.

"Hacía un frío anormal en el Ayuntamiento. Me puse el abrigo y fui al baño. Entonces empecé a escuchar ruidos extraños en el fondo del pasillo, como si alguien estuviera arrastrando una caja de folios. Enseguida grité ¡José Miguel! pensando que era el ordenanza. Pero el ordenanza hacía rato que no estaba en el ayuntamiento", declaró al diario Ideal.

Empecé a escuchar ruidos extraños en el fondo del pasillo, como si alguien estuviera arrastrando una caja de foliosEl concejal temió que hubieran entrado ladrones al edificio y cogió su teléfono móvil, con la intención de llamar a la Policía, pero según cuenta, le dio miedo encender la luz. "No tengo linterna en el móvil y encendí la cámara de fotos del teléfono, hice una foto en el pasillo para que saltara el flash, y me quedé tranquilo porque no había nadie, no vi nada", continuó.

Pero, al llegar a su despacho observó la fotografía que había realizado y se dio cuenta de que en ella aparecía un cuerpo extraño. El propio edil declaró que había entrado "en estado de pánico" al observar en la captura el fantasma de una niña.

Desde el ayuntamiento no dieron credibilidad a la aparición hasta que la foto de la niña salió en los medios. Un periodista asegura que el alcalde envió la foto diciendo que había tenido una extraña visión y ya se ha convertido en el principal tema de conversación del consistorio y debate entre los empleados y habitantes de la localidad.

Incluso algunos aseguran que el alcalde, Leandro Martín, pagó a una medium para liberar al ayuntamiento del espíritu. Por su parte, Martín ha querido desmentir este asunto: "El Ayuntamiento no ha pagado a nadie cantidad alguna por este concepto". Según su versión, la experta que realizó la sesión, "es en realidad la monitora de reiki del taller municipal de esta disciplina que en cada sesión del mismo limpia de energías las dependencias municipales, como parte de su actividad".

